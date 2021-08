È ATTERRATO A FIUMICINO L’ULTIMO VOLO ITALIANO DALL’AFGHANISTAN, CON A BORDO 58 CIVILI AFGHANI, IL CONSOLE TOMMASO CLAUDI E L’AMBASCIATORE STEFANO PONTECORVO – DI MAIO RINGRAZIA TUTTI: “SIAMO IL PRIMO PAESE UE PER CITTADINI AFGHANI EVACUATI”

Atterrato a Fiumicino ultimo volo italiano da Afghanistan

ultimo volo dall afghanistan

(ANSA) - ROMA, 28 AGO - E' atterrato all'aeroporto di Fiumicino l'ultimo volo italiano partito ieri pomeriggio da Kabul con a bordo civili afghani, il console Claudi, l'ambasciatore Pontecorvo e i carabinieri del Tuscania. Ad attenderli il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

All'interno del Terminal 5 è in corso l'accoglienza da parte del ministro degli esteri Di Maio e delle autorità civili e militari presenti al Console Claudi, all'ambasciatore Pontecorvo, ai carabinieri del Tuscania ed ai 58 afghani evacuati.

luigi di maio saluta tommaso claudi e stefano pontecorvo

A breve, a quanto si è appreso, inizieranno le fasi, come da protocollo sanitario, legate ai tamponi come è stato per tutti gli arrivi nel terminal dedicato nel corso del ponte aereo dall'Afghanistan.

Nutrito il dispositivo delle forze dell'ordine dentro e fuori il terminal, all'esterno del quale stazionano mezzi dell' Esercito e della Guardia di finanza per i trasferimenti.

Di Maio, l'Italia è primo Paese Ue per afghani evacuati ++

(ANSA) - ROMA, 28 AGO - "Voglio ringraziare i Carabinieri del Tuscania perche' senza di loro non avremmo potuto garantire la presenza del nostro console Claudi e dell'ambasciatore Pontecorvo". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio accogliendo l'ultimo volo da Kabul all'aeroporto di Fiumicino. "siamo il primo Paese dell'Ue per cittadini afghani evacuati", ha sottolineato il ministro. (ANSA).

TOMMASO CLAUDI NEL VOLO DI RIENTRO IN ITALIA

Di Maio, 'adesso fase due, preoccupa minaccia terrorismo' ++

(ANSA) - ROMA, 28 AGO - "Adesso inizia una fase due in Afghanistan, nella quale il nostro imperativo deve essere non abbandonare il popolo afghano, le donne afghane, le bambine afghane. C'è una grande preoccupazione per le minacce terroristiche". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio accogliendo l'ultimo volo da Kabul all'aeroporto di Fiumicino. "L'Italia sta lavorando a un G20 straordinario sull'Afghanistan - ha aggiunto il titolare della Farnesina - il nostro obiettivo è arrivare ad una linea condivisa sul futuro del popolo afghano a livello di G20".

ultimo volo dall afghanistan