ATTORI IN VACCA - JOAQUIN PHOENIX HA SALVATO UNA MUCCA E IL SUO VITELLINO DAL MACELLO, PORTANDOLI VIA DA UN ALLEVAMENTO IN CALIFORNIA: L’ATTORE, VEGANO CONVINTO, DOPO AVER PARLATO CON IL PROPRIETARIO DELLA FATTORIA, È PASSATO ALL’AZIONE CARICANDOSI I DUE ANIMALI PER CONSEGNARLI A UN’ORGANIZZAZIONE CHE SI OCCUPA DI… - VIDEO

Da "www.tgcom24.mediaset.it"

Non solo parole, ma fatti. Sembra essere questo il motto di Joaquin Phoenix, che dopo la vittoria agli Oscar per il suo ruolo in "Joker" e il suo discorso in difesa dei diritti degli animali, ha salvato una mucca e il suo vitellino dal macello. L'attore ha letteralmente portato via (in un video lo si vede con gli animali in braccio) i due animali da un macello di Los Angeles per accompagnarli al Farm Sanctuary di Acton, in California.

Il "salvataggio" è stato ripreso e condiviso in un video dalla stessa Farm Sanctuary, un'organizzazione americana per la protezione degli animali da allevamento. Nel video si vede Phoenix a colloquio con il proprietario del macello Manning Beef, Anthony Di Maria. Con lui ci sono anche la fidanzata Rooney Mara e una delegazione di attivisti. La discussione, ripresa nel video tocca temi come la separazione dei vitellini dalle loro madri, la soglia di dolore degli animali e il modo in cui viene tolta loro la vita, che l'attore definisce "un omicidio".

La missione di salvataggio "non è stata pianificata", spiega Phoenix nel video. Il proprietario del macello infatti mostra all'attore Liberty, la mamma mucca e il suo piccolo Indigo, proprio a conferma del fatto che madre e figlio non vengono separati. Ed è a questo punto che all'attore scatta l'idea del salvataggio, un modo per onorare con l'azione le parole pronunciate sul palco dell’Academy.

"Non avrei mai pensato di poter trovare l’amicizia in un macello, ma incontrando Anthony e aprendo il mio cuore al suo, mi sono reso conto che potremmo avere più cose in comune di quante siano le differenze", ha scritto poi Phoenix in un comunicato: "Liberty e Indigo non sperimenteranno mai la crudeltà o il tocco di una mano violenta.

La mia speranza è, mentre guardiamo la piccola Indigo crescere con sua madre Liberty negli spazi di Farm Sanctuary, che ricorderemo sempre il modo in cui le amicizie possano emergere anche nei luoghi più inaspettati...".

