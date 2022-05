GLI ATTORONI, PUR DI CAMPARE, SONO COSTRETTI A RICICLARSI NELLE SERIE TV - PER LA PRIMA VOLTA HARRISON FORD AVRA' UN RUOLO DA PROTAGONISTA IN UN TELEFILM: INSIEME A HELEN MIRREN FARA' PARTE DEL CAST DI "1932", PREQUEL DELLA SERIE WESTERN DI ENORME SUCCESSO (MA SOLO NEGLI USA) "YELLOWSTONE" - SARA' PRESENTATA IN ANTEPRIMA A DICEMBRE SU PARAMOUNT+ E... - VIDEO

Dagotraduzione da The Wrap

Harrison Ford

Helen Mirren e Harrison Ford si uniranno all'universo di "Yellowstone" nella prossima serie "1932" per Paramount+.

"1932", che è il titolo provvisorio dello spettacolo, è una storia che introduce una nuova generazione della famiglia Dutton. È impostato per esplorare l'inizio del 20° secolo, quando pandemie, siccità storica, la fine del proibizionismo e la Grande Depressione affliggevano tutti. I dettagli sui loro personaggi non sono stati immediatamente disponibili.

Harrison Ford sul set di Indiana Jones

Lo spettacolo segna la prima apparizione di Ford in uno show tv. La star, che ha iniziato con piccoli ruoli in serie degli anni '60 come "The Virginian" e "Mod Squad", non ha mai avuto un ruolo regolare in una serie TV.

La Mirren, nel frattempo, è diventata famosa interpretando la vera detective della polizia Jane Tennant nella serie drammatica britannica “Prime Suspect”, andata in onda per sette stagioni a partire dal 1991. Lo spettacolo le è valso due Primetime Emmy Awards; ne ha presi altri due per film TV e miniserie come "La passione di Ayn Rand" e "Elizabeth I".

"1932" è l'ultimo del franchise "Yellowstone" di Taylor Sheridan, che include anche "1883" e "Yellowstone". Insieme a Sheridan come produttori esecutivi dello show ci sono John Linson, Art Linson, David C. Glasser, Ron Burkle, Bob Yari e Ben Richardson.

helen mirren

Lo spettacolo è prodotto da MTV Entertainment Studios, 101 Studios e Bosque Ranch Productions. Sarà presentato in anteprima a dicembre su Paramount+.

Helen Mirren