AU REVOIR SCHENGEN! - DOPO GLI ATTENTATI ISLAMISTI EMMANUEL MACRON BLINDA LA FRONTIERA CON L’ITALIA PER EVITARE L’ARRIVO DI ALTRI MIGRANTI-TERRORISTI - NOI INVECE RIMANIAMO UN COLABRODO, COME AL SOLITO: DAL GIORNO DELL’ATTACCO NELLA CHIESA DI NIZZA SONO ARRIVATI SULLE NOSTRE COSTE ALTRI MILLE TUNISINI, COMPATRIOTI DELL’ATTENTATORE…

EMMANUEL MACRON CON LA MASCHERINA

Fausto Biloslavo per “il Giornale”

Dopo gli attentati a Nizza e Vienna, il presidente francese Emmanuel Macron, blinda la frontiera con l'Italia per evitare l'arrivo dei migranti, che possono essere infiltratati da terroristi islamici. Noi, al contrario rimaniamo un colabrodo: dal giorno dell'attacco a Nizza di un jihadista tunisino sbarcato a Lampedusa sono arrivati via mare un migliaio di suoi compatrioti in più.

migranti al confine con la francia

Dall'inizio dell'anno risultano 12.049, la prima nazionalità. Macron ha annunciato il rafforzamento dei controlli al confine con l'Italia e la Spagna sulla frontiera iberica al valico del Perthus spiegando che le forze di polizia raddoppieranno da 2.400 a 4.800 uomini. «Vediamo chiaramente che le azioni terroristiche possono essere condotte da persone che usano i flussi migratori per minacciare il nostro territorio.

BRAHIM AOUSSAOUI

Dobbiamo rafforzare i nostri controlli, per ragioni di sicurezza nazionale», ha dichiarato senza peli sulla lingua il presidente francese. In quest' ottica vuole chiedere controlli più efficienti alle frontiere esterne dell'Ue e «riformare in profondità» lo spazio di libera circolazione Schengen.

emmanuel macron a nizza dopo l attentato 1

«Gli attacchi in Francia e pochi giorni fa a Vienna ci mostrano che il rischio terrorismo è ovunque, che le reti terroriste sono globali», ha affermato Macron. A dicembre il governo francese presenterà una proposta in tal senso al vertice europeo.

CHRISTIAN ESTROSI

L'annuncio di Macron, soprattutto per il rafforzamento dei controlli sul confine con l'Italia, è un'indiretta risposta alle dichiarazioni del sindaco di Nizza, Christian Estrosi, sull'attentato alla cattedrale. Per il primo cittadino la città è stata colpita «a causa della sua vicinanza alla frontiera» e ha chiesto la «sospensione per un periodo degli accordi di Schengen».

Ana Isabel Montes Mier

Estrosi vuole anche che le richieste di asilo vengano presentate nei paesi d'origine e che venga tolto lo status di rifugiato a chi compie reati. In Italia non solo gli sbarchi continuano con l'arrivo dall'attentato di Nizza di 2.453 migranti, ma la nave Open arms salpa di nuovo le ancore. Dopo il sorprendente non luogo a procedere del tribunale di Ragusa nei confronti di Ana Isabel Montes Mier e Marc Reig Creus, rispettivamente capo missione e capitano dell'unità durante lo sbarco di 218 migranti nel 2018.

Il procuratore capo di Ragusa, Fabio D'Anna, che aveva ottenuto il rinvio a giudizio per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e violenza privata sosteneva che «l'unico vero obiettivo della Ong non fosse quello umanitario di salvare i migranti, ma () di portarli ad ogni costo in Italia in spregio alle regole».

proteste in pakistan contro emmanuel macron 5

Open arms ha annunciato salpando da Barcellona: «Parte la nostra Missione 78. È bello che inizi nel giorno in cui la legge ci ha dato ragione. Chiunque affermi il contrario ha torto, i diritti umani sono inalienabili e vanno difesi sempre. È quello che continueremo a fare». Ieri è stato espulso dall'Italia un egiziano: aveva confidato a un altro detenuto di progettare un attentato nel nostro Paese. Macron sarà lunedì a Vienna per incontrarsi con il cancelliere austriaco Sebastian Kurz. Il mini vertice si concentrerà sul «trattamento dei terroristi islamici, la protezione delle frontiere esterne Ue ed i rapporti con la Turchia».

migranti lampedusa

Nel frattempo sono stati arrestati due minorenni in Belgio, che avevano giurato fedeltà al Califfato e volevano attaccare la polizia. Il ministro tedesco dell'Interno, Horst Seehofer, ha rivelato che «riguardo al caso di Vienna, ci sono collegamenti con estremisti considerati pericolosi in Germania».

migranti sbarcano a lampedusa 2