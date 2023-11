20 nov 2023 13:38

AUF WIEDERSEHEN, PASTORE TEDESCO! – SI È DIMESSA LA PRESIDENTE DELLA CHIESA EVANGELICA IN GERMANIA, ANNETTE KURSCHUS KURSCHUS – DUE TESTIMONI LA ACCUSANO DI AVER COPERTO ABUSI SESSUALI AI DANNI DI UN EX DIPENDENTE DELLA CHIESA, QUANDO ERA PASTORE A SIEGEN, IN VESTFALIA – LEI NEGA TUTTO, MA LASCIA L'INCARICO PERCHÉ “LA FIDUCIA DEL PUBBLICO NEI MIEI CONFRONTI È STATA DANNEGGIATA”