PER AUMENTARE LA VENTILAZIONE NELLE SCUOLE, IN SCOZIA IL GOVERNO HA PROPOSTO DI SPENDERE 300.000 STERLINE PER SEGARE LE PORTE DELLE AULE - LA SPESA FA PARTE DI UN PACCHETTO DA 4,3 MILIONI DI EURO PER "AFFRONTARE I LIVELLI DI CO2 COSTANTEMENTE ELEVATI" E "AUMENTARE IL FLUSSO D'ARIA" PER RIDURRE LA DIFFUSIONE DEL COVID - L'OPPOSIZIONE: "SE QUESTO PROBLEMA NON FOSSE COSI' SERIO, SAREBBE DIFFICILE NON RIDERE..."

Dagotraduzione dal Daily Mail

Nicola Sturgeon

Il governo scozzese guidato da Nicola Sturgeon ha proposto un pacchetto da 4,3 milioni di sterline per affrontare i “livelli di CO2 costantemente elevati» in alcune aule scolastiche del paese. Nel piano, 300.000 sterline saranno destinate a tagliare il fondo delle porte delle aule in modo da «aumentare il flusso d’aria» e ridurre la diffusione del coronavirus.

Secondo il segretario all’istruzione scozzese Shirley-Anne Sommerville, ci sono circa 2.000 aule con ventilazione «problematica». In una lettera all'Holyrood's Education Committee, Somerville ha indicato i costi previsti per migliorare la qualità dell'aria, tra cui 1,6 milioni di sterline per i filtri dell'aria, 2,4 milioni di sterline per i ventilatori meccanici e 300.000 sterline per le porte da «sottoquotare per aumentare il flusso d'aria».

Ha sottolineato che i costi, che saranno sostenuti da ulteriori 5 milioni di sterline stanziati per la spesa in conto capitale nelle scuole, «varieranno in modo significativo nella pratica», ma si basano su stime dei comuni secondo cui è stato riscontrato che tra il 2% e il 4% delle stanze sono «spazi problematici» in cui i livelli di C02 sono troppo alti.

Scuola scozzese

«Sulla base del feedback informale delle autorità locali, prevediamo che solo un numero molto esiguo di spazi per l'apprendimento, l'insegnamento o il gioco avrà livelli di CO2 costantemente elevati. Le linee guida del governo scozzese, basate sull'attuale peso della consulenza di esperti, sono che l'obiettivo principale dell'attività di mitigazione dovrebbe essere il monitoraggio regolare della CO2 e le azioni correttive associate per migliorare la ventilazione (cioè l'introduzione di aria fresca negli spazi)».

Meghan Gallacher, ministro ombra dei bambini dei conservatori scozzesi, ha dichiarato al Telegraph: «Se questo problema non fosse così serio, sarebbe difficile non ridere di questa folle proposta dell’SNP». «Segare il fondo delle porte delle aule è seriamente la politica del governo scozzese per affrontare il problema della ventilazione nelle aule?».

In Scozia il governo vuole tagliare le porte

Il portavoce dell'istruzione dei liberaldemocratici scozzesi Willie Rennie ha dichiarato: «Invece di mettere un filtro dell'aria in ogni classe, la soluzione del segretario all'istruzione è mandare un tuttofare a spaccare le porte delle aule. Siamo a due anni dalla pandemia e a tre trimestri in questo anno scolastico, ma solo ora il governo scozzese ha ammesso che c'è un problema in migliaia di aule. Eppure questa potrebbe essere solo la punta dell'iceberg».

«Aprire le finestre in inverno e sfondare le porte è un insulto alle migliaia di insegnanti e alunni che meritano una soluzione migliore ai problemi di ventilazione. I filtri dell'aria potrebbero svolgere una soluzione a lungo termine riducendo la diffusione di altre infezioni e migliorando le condizioni per un buon apprendimento. Il Segretario all'Istruzione dovrebbe prendere più sul serio la ventilazione e accelerare il ritmo nella ricerca di soluzioni adeguate».