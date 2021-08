IN AUSTRALIA NON SCHERZANO CON I NO-MASK – UN UOMO DI 75 ANNI E' STATO ARRESTATO NEL PARCO PERCHE' BECCATO SENZA MASCHERINA - QUANDO GLI AGENTI LO HANNO AMMANETTATO, L'UOMO HA AVUTO UNA CRISI RESPIRATORIA ED E' CADUTO A TERRA - AGLI AGENTI AVEVA APPENA SPIEGATO DI SOFFRIRE DI UNA PATOLOGIA CHE LO ESANTAVA DALL'INDOSSARE LA PROTEZIONE FACCIALE - IL FIGLIO HA DENUNCIATO L'EPISODIO E...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Arrestato senza mascherina

Un uomo ha condiviso sui social un filmato per denunciare il trattamento ricevuto dal padre fermato dalla polizia. Gli agenti lo hanno arrestato perché non indossava la mascherina facciale, come prescritto per i luoghi pubblici.

Nel filmato, ripreso dalla compagna dell’anziano, si vede l’uomo crollare e avere uno spasmo, restando senza fiato e dimenandosi per raggiungere le medicine nel suo zaino. Il figlio ha spiegato che soffre di una patologia che gli causa difficoltà respiratorie e problemi cardiaci.

La polizia ha confermato al Daily Mail Australia che è stata chiamata un'ambulanza e che i paramedici «non hanno identificato un problema medico», ma che l’uomo è stato portato in ospedale per precauzione.

Arrestato senza mascherina 2

Il video sembra mostrare quattro agenti di polizia che interrogano l'uomo mentre lo arrestano e lo portano via dal parco per non aver risposto «ragionevolmente» alle loro domande. La donna ha ripetutamente detto agli agenti che l'uomo aveva un'esenzione e ha cercato di fornire dettagli personali.

Mentre l'uomo veniva portato via dal parco in manette, lo si vede cadere sul pavimento e iniziare ad avere uno spasmo. Gli agenti reagiscono immediatamente, cercando di girare l'uomo su un fianco mentre il suo compagno grida aiuto, spiegando che ci sono dei farmaci in una tasca della sua borsa.

«Mi credi ora?», chiede la donna, prima di istruire un ufficiale a fare spazio in modo che lei possa somministrargli la dose.

Arrestato senza mascherina 3

«Ecco, lascia che lo faccia tesoro... Assolutamente vergognoso». Un agente è stato filmato mentre spiegava che legalmente non era autorizzato a somministrare il farmaco, mentre una poliziotta ha rassicurato la donna che era stata chiamata un'ambulanza.

Quando ha condiviso il filmato, il figlio dell'uomo ha detto che «non ha alcun senso». «Non ha fatto nulla di illegale, non ha reagito in modo violento. Si stava comportando pacificamente e non cercava guai».

Ha posto diverse domande agli agenti che hanno arrestato suo padre, volendo sapere esattamente cosa ha fatto per finire in manette e in stato di arresto.

Covid Australia

Il Queensland è nel bel mezzo di un'epidemia di variante Delta Covid, con 47 casi identificati in soli quattro giorni. Il direttore sanitario Jeanette Young ha ordinato che le maschere facciali siano indossate ovunque fuori casa per ridurre al minimo il rischio di diffusione o di contrarre il virus.

La polizia ha detto al Daily Mail Australia che le indagini stanno continuando. «Il 2 agosto, la polizia di pattuglia nei giardini botanici ha arrestato un uomo per non aver rispettato le indicazioni del Public Health Act 2005 (Qld)», ha detto un portavoce.

«Poiché la polizia in quel momento ha interrotto l'arresto, le indagini su eventuali reati commessi quel giorno continuano».