AUSTRALIA ON FIRE – DA SETTIMANE IL PAESE È FLAGELLATO DA ROGHI APOCALITTICI CHE RENDONO QUASI IMPOSSIBILE RESPIRARE E METTONO A RISCHIO LA FAUNA LOCALE: ARSI VIVI MOLTI KOALA E CANGURI, INSIEME A 500 MILIONI DI PIANTE E CASE INCENERITE – IN 48 ORE CI SONO STATI ALMENO 8 MORTI – L’APPELLO DEL PRINCIPE WILLIAM CHE LANCIA UN FONDO CONTRO IL GLOBAL WARMING: “ABBIAMO DIECI ANNI PER SALVARE IL PIANETA” (FORSE ANCHE MENO) – VIDEO

Antonello Guerrera per “la Repubblica”

incendi in australia 4

L' altra sera a Malua Bay, nel sud-est del Paese, oltre mille persone, impanate di cenere e afflitte da un fumo mortale, sono scese in spiaggia e hanno dormito lì, a pochi metri dal mare. Era la loro ultima speranza per salvarsi dai roghi apocalittici che da settimane devastano l' Australia. «Non riesco più a respirare" » ha scritto Mark Mordue sul Sydney Morning Herald , «mi sembra di essere nel film Blade Runner 2049 . Il futuro morto di Sydney è arrivato».

incendi in australia 16

L' ultima furia di incendi in Australia, soprattutto nelle aree del Nuovo Galles del Sud, di Sydney e della capitale Canberra, da settembre ha già provocato 18 morti, 8 dei quali solo nelle ultime 48 ore (e ci sono due dispersi). Fiamme di oltre 70 metri, più alte dell' iconica Sydney Opera House, 3 milioni di ettari rasi al suolo nel solo Nuovo Galles del Sud dal 1 luglio scorso. Un' ecatombe naturale, se pensiamo che gli incendi in California nel 2018 spazzarono via 1,8 milioni di ettari e i recenti in Amazzonia 900mila.

incendi in australia 5

Case incenerite, vite spezzate, boschi e più di 500 milioni di piante e animali (molti koala e canguri) arsi vivi. Una civiltà annientata. «Il sole non si vede più», ha twittato Annie Pappalardo di Christchurch, come spesso non si vede in Cina e in India causa inquinamento. In compenso si vede il fumo dalla Nuova Zelanda, a 2mila chilometri di distanza.

incendi in australia 7

Gli incendi in Australia in questo periodo non sono purtroppo una novità: nel febbraio del 2009 un "sabato nero" fece 180 vittime. Ma stavolta le fiamme si sono diffuse un po' ovunque nel Paese, come un virus inarrestabile, aizzato da temperature record (fino a 46 gradi), siccità e forti venti. Ieri c' è stata una piccola tregua climatica e, tragica ironia della sorte, i pompieri - diversi i volontari uccisi - hanno fatto ricorso al back burning , bruciando di loro sponte alcune aree per bloccare, paradossalmente, la propagazione dei roghi.

koala arso vivo in australia

«Gli incendi segneranno il nostro futuro», scriveva Edward Struzik nel suo fondamentale Firestorm . Alla vigilia di Capodanno, in Regno Unito, il principe William ha lanciato un disperato allarme sull' ambiente mentre annunciava l' Earthshot Prize, un nuovo fondo di milioni di sterline contro il global warming: «Abbiamo soltanto dieci anni per salvare la Terra». Una scomoda verità, come scriveva anni fa Al Gore. E sempre più tremenda.

