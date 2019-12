AUTISMO CON LIMITISMO – UN IMPIANTO TERMALE DI FROSINONE ANNULLA LA PRENOTAZIONE PER IL CENONE DI CAPODANNO AD ALCUNE FAMIGLIE CON BAMBINI AUTISTICI: “NON SIAMO IN GRADO DI GESTIRE LA SITUAZIONE E DI GARANTIRE TRANQUILLITÀ E RELAX A TUTTI I CLIENTI” - LA STRUTTURA SI ERA MOSTRATA MOLTO DISPONIBILE CON LE FAMIGLIE, MA QUANDO HANNO PARLATO DEI LORO FIGLI… – L'AUDIO DELLA TELEFONATA DELL'ALBERGO

Alessia Rabbai per www.fanpage.it

Avevano scelto le Terme di Pompeo – Fontana Olente di Ferentino, in provincia di Frosinone, per trascorrere la serata di Capodanno, dove sono in programma musica e fuochi d'artificio per salutare il vecchio anno ed accogliere il nuovo che verrà. Ma la prenotazione di decine di famiglie è stata annullata, quando il personale dell'albergo è venuto a conoscenza e ha informato il direttore che i genitori avrebbero portato con loro diversi ragazzi affetti da autismo. A riportare la notizia La Repubblica, che ha reso noto come la struttura, come spiegato dal direttore, "non è in grado di gestire la situazione e di garantire tranquillità e relax a tutti i clienti".

Le famiglie dei ragazzi autistici avevano deciso di organizzarsi insieme ed erano rimasti colpiti dalla struttura ricettiva, dove avevano deciso di passare insieme qualche ora ad aspettare la mezzanotte. Una telefonata consueta, il personale di servizio si è inizialmente mostrato molto disponibile nei confronti delle famiglie e propenso ad accoglierle all'interno della struttura.

La denuncia delle famiglie

Ma quando i genitori hanno parlato dei propri figli autistici, la situazione è cambiata ed è stato comunicato loro che non avrebbero potuto trascorrere la serata di Capodanno lì. Questioni di "spazi" ha detto il direttore e di impossibilità a garantire una serata piacevole per tutti. Sarebbe stato invece felice di accoglierli un fine settimana, quando avrebbe riservato l'intera struttura solo a loro. Dura la critica delle famiglie che hanno deciso di rendere pubblico l'accaduto.

