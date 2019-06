17 giu 2019 19:34

AUTO DA FÉ-DEZ – IL MARITO DI CHIARA FERRAGNI A PROCESSO PER DIFFAMAZIONE: A QUERELARLO LA GIORNALISTA CHIARA GIANNINI, BIOGRAFA DI SALVINI – TUTTO PER UN BISTICCIO SOCIAL NEL 2015, QUANDO LA GIANNINI SU “LIBERO” RACCONTAVA GLI INSULTI AL RAPPER CAUSATI DA UN CONCERTO IN PLAYBACK – IL FUTURO FERRAGNEZ RISPOSE INSULTANDOLA: “GIORNALAIA”, “DALL’INVIATO DI GUERRA AI FINTI SCOOP SU DI ME. BRUTTA FINE EH?”