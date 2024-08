AUTOMOBILISTI, ARMATEVI DI PAZIENZA – IL WEEKEND 10 E 11 AGOSTO SARÀ IL PIÙ TRAFFICATO DELL’ESTATE: GLI ITALIANI SI RIVERSERANNO SULLE AUTOSTRADE PER ANDARE IN VACANZA - IL MOMENTO PEGGIORE PER METTERSI IN MACCHINA SARÀ LA MATTINA DI DOMANI – A COMPLICARE LA SITUAZIONE SONO I LAVORI IN CORSO LUNGO STRADE E AUTOSTRADE: 700 I CANTIERI CHE LE VARIE SOCIETÀ DI GESTIONE E L'ANAS NON HANNO RIMOSSO NEL PERIODO DI FERRAGOSTO…

(ANSA) - ROMA, 09 AGO - Il terzo fine settimana di grande esodo estivo si prospetta il più trafficato di tutto il periodo. Lungo la rete Anas per il secondo weekend di agosto è atteso traffico in costante aumento: è per le attese grandi partenze legate alla chiusura della maggior parte delle attività del Paese nella settimana di Ferragosto.

Viabilità Italia prevede bollino nero in particolare nella mattinata di domani, sabato 10 agosto, e bollino rosso nel pomeriggio di oggi, venerdì 9 agosto e nella giornata di domenica 11 agosto: spostamenti in netta crescita dai grandi centri urbani in tutta Italia verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna a nord e verso i confini di Stato.

Gli itinerari interessati sono, in direzione sud, le principali direttrici verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e lungo i valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia, e in uscita dai centri urbani.

Si prevede, inoltre, un consistente flusso di traffico in prossimità dei centri urbani, soprattutto a partire dal tardo pomeriggio di domenica, in concomitanza con i rientri del fine settimana. L'intensificazione della circolazione potrà riguardare i principali itinerari turistici: la A2 "Autostrada del Mediterraneo" che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 "Jonica" e 18 "Tirrena Inferiore" in Calabria;

le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia; la strada statale 131 "Carlo Felice" in Sardegna; la strada statale 148 Pontina nel Lazio, arteria particolarmente trafficata che insieme alla SS7 "Appia" assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio; l'Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il nord est con il centro Italia; le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 "Adriatica" (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto).

Al nord i Raccordi Autostradali RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, la SS36 "del Lago di Como e dello Spluga" in Lombardia, la SS45 "di Val Trebbia" in Liguria, la SS26 "della Valle D'Aosta" e la SS309 "Romea" tra Emilia-Romagna e Veneto e la SS 51 "di Alemagna" in Veneto. Il calendario dei bollini per l'estate è disponibile sul sito di Anas (https://www.stradeanas.it/it/esodoestivo) e sul sito di Viabilità Italia (https://www.poliziadistato.it/articolo/28345).

Per consentire la fluidità del traffico - si ricorda - Anas (Gruppo FS Italiane) ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha limitato la presenza dei cantieri fino al 3 settembre: sospesi 906 cantieri, il 70% di quelli precedentemente attivi (1278). Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore oggi dalle ore 16 alle 22, domani sabato 10 agosto dalle 8 alle 22 e domenica 11 agosto dalle 7.00 alle 22.00.

2-LE AUTOSTRADE DEI CANTIERI

Estratto dell'articolo di Paolo Baroni per "La Stampa"

Non ci sono solo i cantieri ferragostani delle Ferrovie a rendere più complicati gli spostamenti degli italiani in questo agosto arroventato, anche chi viaggerà in auto dovrà spesso fare lo slalom tra i lavori in corso, soprattutto quelli che interessano tutte le principali vie di comunicazione.

Alla vigilia del fine settimana più delicato dal punto di vista degli spostamenti chi intende usare l'auto dovrà fare i conti con gli oltre 700 cantieri che le varie società di gestione e l'Anas non hanno potuto rimuovere. Lavori di manutenzione ai viadotti ed alle gallerie (soprattutto in Liguria), interventi di rifacimento del manto stradale, lavori di riqualificazione delle barriere antirumore e delle barriere di sicurezza e chi più ne ha più ne metta. È l'Italia dei tanti lavori e dei cantieri infiniti: alcuni infatti li ritroveremo anche nel 2025.

[...] A metà luglio secondo il monitoraggio della Polizia i cantieri dell'Anas erano almeno 120 in più. Di questi ben 36 riguardavano la A2, ovvero l'Autostrada del Mediterraneo (già Salerno-Reggio Calabria) ed altri 18 (tra restringimenti e chiusure di carreggiata) la A19 Palermo-Catania. Nella lista non poteva poi certo mancare quella che in passato era stata definita «la Salerno-Reggio del Centro Nord», ovvero la E45 Orte-Ravenna, da anni oggetto di continui lavori.

Quest'anno gli automobilisti che da Roma vorranno andare in Umbria e alta Toscana o raggiungere la Romagna (o fare il viaggio in direzione opposta) dovranno fare i conti con ben 24 tra restringimenti di carreggiata e carreggiate chiuse. Nelle zone di mare, sempre di competenza Anas, sono poi previsti tre cantieri sulla Strada Statale Aurelia, all'altezza di Borghetto di Vara, Santa Margherita e tra Arma di Taggia e Sanremo, con sensi unici alternati; mentre sono 8 quelli sulla Ss 16, la Statale Adriatica che dal Veneto corre sino alla Puglia. [...]

Viadotti e gallerie da rifare Per quanto riguarda le autostrade a metà luglio la mappa messa a punto dalla Polizia in vista dell'esodo 2024 contava ben 448 cantieri inamovibili. Di questi 19 erano classificati con bollino rosso, capaci quindi di produrre turbative elevate nei giorni e nelle direzioni di esodo, altri 125 erano da bollino giallo (possibili turbative nelle ore di punta), turbative assenti o minime invece per tutti restanti tratti contraddistinti da bollino verde. [...]

Inutile dire che occorrerà non solo guidare con prudenza, ma anche avere pazienza. E visto il gran caldo, come consigliano tutti, dotarsi soprattutto di acqua. Non si sa mai.

