GLI AUTORI DI “SUCCESSION” NON SI SONO INVENTATI NIENTE - RUPERT MURDOCH VUOLE COMANDARE ANCHE DALL’ALDILÀ STABILENDO CHI DEI SUOI RAMPOLLI DEBBA TENERE LE REDINI DEL SUO IMPERO MEDIATICO: “LO SQUALO” VUOLE MODIFICARE IL TRUST CON CUI AFFIDAVA LE AZIENDE AI QUATTRO FIGLI E SI È RIVOLTO A UN TRIBUNALE PER ELIMINARE TRE RAMPOLLI DALLA SUCCESSIONE, SOSTENENDO CHE SOLO CON LACHLAN L’AZIENDA MANTERRÀ UNA SOLIDA LINEA EDITORIALE CONSERVATRICE – E GLI ALTRI TRE FIGLI SI SONO COALIZZATI CONTRO IL FRATELLO E IL PADRE E…

Estratto dell’articolo di Matteo Persivale per il "Corriere della Sera"

rupert murdoch con i figli

Rupert Murdoch è un romantico — si è sposato per la quinta volta il mese scorso, a 93 anni — ma quando negli anni Novanta lasciò la seconda moglie Anna (madre dei tre figli James, Elisabeth e Lachlan) per sposare la cinese Wendi Deng, stabilì un trust che includeva sì eventuali futuri figli ma li escludeva — negando loro diritto di voto — dalla stanza dei bottoni delle sue aziende.

Il trust creato da Murdoch senior è definito legalmente «irrevocabile» ma di irrevocabile nel mondo dei miliardari come lui [...] c’è pochino, e per questo l’anno scorso — rivela oggi il New York Times — ha cercato di cambiare i termini del trust che definiremmo «ex irrevocabile». Perché? Per garantire che il figlio maggiore, delfino prescelto sei anni fa per la successione, Lachlan, 52 anni a settembre, rimanesse saldamente al comando delle sue reti televisive e dei suoi giornali ( Fox News , Wall Street Journal , New York Post , giornali e canali televisivi in Australia e Gran Bretagna).

rupert murdoch e i figli 1

Il trust era costruito in modo tale da cedere l’azienda di famiglia ai quattro figli maggiori dopo la morte del padre, ma Rupert si è ora rivolto a un tribunale americano argomentando che solamente assicurando a Lachlan il potere di gestire l’azienda senza interferenze da parte dei fratelli (che il patriarca considera politicamente più moderati: tutto è relativo) la linea editoriale resterà solidamente conservatrice, e soltanto così verrebbe protetto il valore commerciale per tutti gli eredi che è poi lo scopo ultimo del trust.

I tre fratelli esclusi — James, Elisabeth e Prudence — si sono inevitabilmente coalizzati contro Lachlan e il padre per fermare la paventata modifica al trust (Murdoch ha avuto due figlie da Deng, ora al college, che però non hanno voce in capitolo sulle vicende aziendali). La decisione d’un tribunale del Nevada ha per ora dato ragione a Murdoch: può modificare il trust se dimostrerà «di agire in buona fede e per il solo beneficio dei suoi eredi».

rupert murdoch e i figli 2

A settembre partirà il processo — Rupert e Lachlan contro tutti — volto a determinare la sua buona fede: agisce per l’azienda o per influenzare anche dall’aldilà la linea editoriale del gruppo?

James è [...] uscito dall’azienda di famiglia nel 2019 e si occupa di finanza, Elisabeth gestisce uno studio cinematografico, Prudence figlia maggiore (e unica di primo letto: il mese prossimo compie 66 anni) tiene da sempre un profilo bassissimo, e si autoeliminò in partenza dalla lotta per la successione.

Murdoch e figli

Il risultato di questo scontro? Quando il mese scorso Murdoch padre si è sposato con Elena Zhukova, sua quinta moglie, nella tenuta di Bel Air, c’era soltanto un figlio: Lachlan.

Ma più che un’assenza (dei figli al matrimonio) colpisce una presenza: quella di Murdoch alla convention repubblicana di Milwaukee.

Rupert Murdoch nel 1977 con la seconda moglie Anna e i figli Elisabeth, Lachlan e James

[…]

Murdoch avrebbe preferito come candidato alla vicepresidenza il governatore del North Dakota, Burgum, di sua fiducia. Trump ha scelto il senatore outsider J. D. Vance capovolgendo il tradizionale rapporto di forza tra i media murdochiani e il partito durato un trentennio.

Murdoch con le figlie Chloe e Grace MURDOCH CON I FIGLI GENERI E NUORE murdoch posa con i suoi figli maschi rupert murdoch con i figli lachlan (a sinistra) e james (a destra)