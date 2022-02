Dagotraduzione dal Wall Street Journal

Le autorità della Cina orientale, costrette a rispondere al moto di rabbia che si è scatenato online sul filmato della donna incatenata, hanno spiegato di aver scoperto che la donna era stata venduta dai trafficanti di essere umani alle fine degli anni 90 non a uno, ma a due potenziali mariti.

Per quasi un mese sull’Internet cinese, le visualizzazioni dei post sulla donna incatenata hanno superato i miliardi al giorno, rivaleggiando con l'interesse per le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 e costringendo l'attenzione su una pratica che il Paese ha cercato a lungo di eliminare: la tratta delle donne come spose.

L'emergere a gennaio del videoclip, che mostra la donna, una madre di otto figli, incatenata in un capannone senza porta, ha portato rapidamente a speculazioni online sul fatto che fosse stata trattata così male perché era una "moglie comprata".

I funzionari locali inizialmente hanno negato che fosse così, ma in seguito le autorità hanno affermato di aver preso in custodia una coppia sposata sospettata di traffico di esseri umani, dicendo che la moglie della coppia aveva portato la donna nella provincia di Jiangsu dalla sua casa nel sud della Cina. Mercoledì, le autorità provinciali del Jiangsu hanno affermato che la coppia era stata condannata per traffico di esseri umani, che avevano trascorso diversi anni in prigione negli anni 2000 e che ora erano in arresto.

La dichiarazione più recente ha confermato i risultati delle autorità di livello inferiore secondo cui la donna proveniva da un villaggio nella provincia dello Yunnan, nel sud della Cina, e che il suo nome era Xiaohuamei, un nome che significa piccolo fiore di prugna. Suo marito, identificato dal cognome Dong, è stato arrestato con l'accusa di abuso.

La dichiarazione conteneva nuovi dettagli, tra cui il fatto che Xiaohuamei all'arrivo nel Jiangsu, nel 1998, era stata venduta la prima volta per sposare un altro uomo per 5.000 yuan (700 euro) al tasso di cambio attuale. Nel giro di pochi mesi, tuttavia, è scomparsa, afferma la dichiarazione, spingendo l'acquirente a chiedere 2.000 yuan di risarcimento ai trafficanti.

Nello stesso anno, è stata venduta di nuovo alla famiglia del sig. Dong nella contea di Feng, parte della città di Xuzhou. I due hanno ottenuto una licenza di matrimonio nel giugno 1998. Da quando è emerso il filmato, a Xiaohuamei è stata diagnosticata la schizofrenia ed è in ospedale, dove le autorità affermano che suo figlio maggiore si sta prendendo cura di lei. La nuova dichiarazione dice che ha 44 anni.

Alcuni avvocati e attivisti per i diritti hanno chiesto un'audizione diretta della donna. La dichiarazione affermava che la donna non era mentalmente in grado di comunicare, citando un'équipe medica a Nanchino, la capitale della provincia.

Diverse dichiarazioni delle autorità di livello inferiore non hanno placato le domande sulla difficile situazione della donna. L'indagine del governo provinciale di Jiangsu prosegue e alcuni osservatori si aspettano che il traffico di donne sarà affrontato durante la sessione legislativa annuale cinese, l'Assemblea nazionale del popolo, a marzo.

«Ora è un argomento così caldo», ha affermato Jeremy Daum, studioso di diritto penale cinese presso la Yale Law School. Ha affermato che la legge cinese stabilisce che le autorità dovrebbero prestare particolare attenzione alle questioni che attirano un grande interesse pubblico.

Le autorità dello Jiangsu hanno detto che più di una dozzina di funzionari nella contea di Feng sono stati puniti per una serie di violazioni, inclusa la mancata assistenza ai malati di mente, il rilascio di informazioni non veritiere e la falsificazione di documenti.

Nella Cina rurale, una tradizionale preferenza per i ragazzi ha distorto il rapporto tra i sessi nel paese - una tendenza che è peggiorata durante i decenni della politica cinese del figlio unico ora abbandonata - e ha lasciato un surplus di uomini che cercano di trovare mogli.

Secondo un documento di ricerca del 1991 pubblicato dall'Accademia cinese delle scienze sociali, un think tank governativo, quasi un quarto delle donne che si sono trasferite a Xuzhou tra il 1985 e il 1988 sono state comprate come mogli.

Due decenni fa, lo squilibrio di genere a Xuzhou era peggiore che nella maggior parte della Cina: nel 2000 sono nati 127 maschi ogni 100 femmine, secondo i dati del censimento, anche se la proporzione è migliorata negli ultimi anni. All'interno di Xuzhou, la contea di Feng aveva il rapporto più distorto:156 maschi nati ogni 100 femmine, sempre nel 2000.

Costringere una donna al matrimonio è stato a lungo contro la legge in Cina, ma pagare soldi per una moglie non è diventato un reato fino al 1997, ed ora è punibile con una pena fino a tre anni di reclusione.

Anche allora, una scappatoia diceva che i pubblici ministeri potevano scegliere di non perseguire le accuse contro gli acquirenti se non stavano ostacolando il ritorno della donna nella sua città natale. Un emendamento del 2015 ha eliminato la scappatoia ma ha reso la cooperazione dell'acquirente motivo di clemenza. In caso di reclusione illegale o stupro, possono essere inflitte pene più severe, compresa la pena di morte.

Mentre i legislatori stavano cercando di separare le situazioni di tratta da quelle in cui venivano pagate doti o compensi di abbinamento in linea con le norme locali, le disposizioni per una condanna clemente erano «un riconoscimento di una pratica culturale che la legge sta cercando di combattere», ha affermato il sig. Daum alla Yale Law School. «Ma il paese sta ancora mostrando un certo grado di accettazione», ha detto.

