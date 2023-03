16 mar 2023 08:54

LE AUTORITÀ AMERICANE HANNO ARRESTATO A NEW YORK IL MILIARDARIO CINESE IN ESILIO GUO WENGUI, RICERCATO DAL REGIME DI PECHINO E NOTO PER I SUOI LEGAMI CON FIGURE DI SPICCO DELL'AMMINISTRAZIONE TRUMP, TRA LE QUALI STEVE BANNON - GUO È ACCUSATO DI AVERE ORCHESTRATO UNA FRODE DA 1 MILIARDO DI DOLLARI. INSIEME A LUI È STATO ACCUSATO, MA NON ARRESTATO, ANCHE IL RESPONSABILE DELLE FINANZE DELLA SUA ORGANIZZAZIONE - ORA RISCHIANO L'INCRIMINAZIONE DAVANTI ALLA CORTE FEDERALE DI MANHATTAN…