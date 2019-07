AUTOSTRADE IN FIAMME – SCONTRO FRA TRE TIR LUNGO LA A14 A BORGO PANIGALE, A BOLOGNA: MUORE UN CAMIONISTA – DUE VEICOLI SI SONO TAMPONATI E HANNO PROVOCATO L’INCENDIO, MENTRE IL TERZO È RIMASTO COINVOLTO NELL’INCIDENTE PER EVITARE I MEZZI – IL PUNTO DOV'È AVVENUTO IL ROGO È PRATICAMENTE LO STESSO DOVE L'ANNO SCORSO CI FU L'ESPLOSIONE CHE FECE CROLLARE UN PONTE – VIDEO

#30luglio #Bologna 15:20, in fiamme due mezzi pesanti dopo un incidente sull’autostrada #A14: chiusa la viabilità in entrambi i sensi di marcia, cinque squadre di #vigilidelfuoco al lavoro pic.twitter.com/o1NnQyt4EL — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 30, 2019

Da www.ansa.it

Uno scontro fra tre camion, due dei quali andati a fuoco è avvenuto a Borgo Panigale, a Bologna, a pochi metri dall'incendio che fece crollare un ponte il 6 agosto dell'anno scorso.

Sul posto si è alzata una colonna di fumo visibile anche da lontano. L'autostrada A14 è chiusa in entrambi i sensi di marcia. Nello scontro è rimasto vittima l'autista di uno dei camion. Secondo la prima ricostruzione due camion si sono tamponati provocando l'incendio. Un terzo, una bisarca, è rimasta coinvolta nell'incidente a causa della manovra per evitare i primi due mezzi.

