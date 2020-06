AUTOSTRADE DI SANGUE – INCIDENTE SULLA A1 IN PROVINCIA DI AREZZO: CI SONO 4 MORTI, TRA CUI UN BAMBINO DI 10 MESI, E ALTRI SETTE FERITI – UNA MONOVOLUME CON UNA FAMIGLIA ROMENA HA TAMPONATO UN TIR, FINENDO POI A CARAMBOLA CONTRO UN’ALTRA AUTO. L’INCIDENTE È AVVENUTO VICINO ALL’AREA DI SERVIZIO DI BADIA AL PINO, DOVE MORÌ IL TIFOSO DELLA LAZIO GABRIELE SANDRI… - VIDEO

Marco Gasperetti per www.corriere.it

Quattro morti, tra i quali un neonato di 10 mesi e una bambina di 10 anni, in un incidente stradale sull’Autostrada del Sole tra i caselli di Arezzo e San Savino, al km 360 in direzione Sud. Altre sette persone, tra le quali due minori , sono rimaste ferite e sono state trasportate agli ospedali di Arezzo, Siena e Firenze. Da una prima ricostruzione dell’incidente che ha causato le quattro vittime, di nazionalità romena, la vettura, una monovolume, avrebbe tamponato un tir, finendo poi contro un’altra auto.

L’incidente è accaduto oggi sulla careggiata sud dell’Autosole non lontano dall’aerea di servizio di Badia al Pino teatro anni fa della tragica morte di Gabriele Sandri, il tifoso della Lazio colpito da un colpo di pistola sparato da un agente della polizia stradale. Lo scontro è stato violentissimo e ha rischiato di coinvolgere altri mezzi, una delle auto è andata completamente distrutta.

L’autostrada, rimasta chiusa in entrambi i sensi di marcia mentre stavano intervenendo i mezzi di soccorso, ambulanze e vigili del fuoco, ora è stata riaperta. Sul tratto interessato dall’incidente si circola su entrambe le corsie disponibili e, spiega sempre Autostrade, si registrano 10 km di coda verso Roma e 5 km verso Firenze. «Agli utenti provenienti da Firenze e diretti verso Roma — spiega Autostrade — si consiglia di uscire a Firenze Impruneta, percorrere la viabilità ordinaria verso Siena, quindi immettersi sulla Siena-Perugia per raggiungere il casello autostradale di Valdichiana dove rientrare in autostrada verso Roma».

«Appena ricevuto il via libera alla rimozione dei mezzi — si legge ancora nella nota —, gli addetti della direzione di tronco di Autostrade per l’Italia hanno provveduto alle operazione necessarie per liberare le corsie interessate nell’incidente. Le attività si sono chiuse in anticipo sui tempi previsti, consentendo di riaprire regolarmente alla circolazione le corsie senza la necessità di attivare lo scambio di carreggiata preventivamente organizzato per far defluire i veicoli in accodamento».

