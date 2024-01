AUTOVELOX, FOTOGRAFA ‘STO UCCELLO! – A ZURIGO UN RILEVATORE DELLA VELOCITÀ HA SCATTATO UNA FOTO A UN VOLATILE CHE SUPERAVA IL LIMITE – L’UCCELLO RAPACE VOLAVA A 38 KM/H IN UNA STRADA DOVE NON SI POSSONO SUPERARE I 30% E L’AUTOVELOX ZELANTE LO HA PIZZICATO IN FLAGRANZA DI "REATO"...

Estratto dell’articolo di Giovanni Dagata per www.itemfix.com

La polizia di Zurigo, in Svizzera, si sarà fatta una risata. Un radar ha fotografato qualche giorno fa un uccello rapace in flagrante eccesso di velocità: l'insolito trasgressore volava a 38 km/h su una strada con il limite di 30 km/h. La polizia cittadina di Zurigo ha pubblicato oggi su X (ex Twitter) la foto del rapace, di cui non conosce ancora la specie. Di qui l'invito agli esperti di ornitologia a fornire informazioni utili e l'assicurazione che in ogni caso l'uccello non sarà multato. Un superamento che per un conducente avrebbe comportato una multa (salata). Ma non per il volatile ovviamente. […]