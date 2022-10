CHE NONNA CALIENTE! LA RICONOSCETE DAL FORMIDABILE DECOLLETE? A 50 ANNI SI CONFESSA A “OGGI”: “I REALITY? ME LI HANNO PROPOSTI TUTTI, NON VEDO PERCHÉ DOVREI ANDARE IN TV A MOSTRARE LE MIE MISERIE” –“NON HO RIMPIANTI, IL MIO STILE DI VITA NON HA PREZZO: ABITO IN CAMPAGNA, VIVO COL CAPPELLO DA COWBOY IN TESTA, SE LO TOLGO MI SENTO A DISAGIO”. DI CHI SI TRATTA?