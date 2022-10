19 ott 2022 11:13

AVANTI UN ALTRO! – A MILANO È STATO ARRESTATO UN ALTRO RAPPER! SI TRATTA DI VINCENZO PANDETTA, IN ARTE NIKO, FINITO IN MANETTE PER SPACCIO ED EVASIONE: NEI GIORNI SCORSI AVEVA PUBBLICIZZATO SUI SOCIAL LA NOTIZIA DELLA SUA CONDANNA E SI ERA SOTTRATTO AL PROVVEDIMENTO, MA È STATO POI RINTRACCIATO IN ZONA QUARTO OGGIARO DAGLI AGENTI DELLA SQUADRA MOBILE…