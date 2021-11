AVANTI UN ALTRO! - IL PREMIER FRANCESE JEAN CASTEX È RISULTATO POSITIVO AL COVID-19 - POCHE ORE PRIMA, A BRUXELLES, AVEVA DEPOSTO UNA CORONA AI PIEDI DEL MONUMENTO IN MEMORIA DELLE VITTIME DEGLI ATTENTATI DEL 2016. CON LUI C’ERA IL PREMIER BELGA ALEXANDER DE CROO, CHE ORA È IN ISOLAMENTO INSIEME A QUATTRO MINISTRI…

Il premier francese Jean Castex è risultato positivo al Covid-19. Lo riportano i media francesi. Castex, doppiamente vaccinato, era in isolamento a seguito del contatto con una persona risultata positiva al Covid. Si tratta di una delle figlie, che ha 11 anni. Il premier, che questa mattina si era recato a Bruxelles, si è sottoposto ad un tampone molecolare.

Il premier belga Alexander De Croo e 4 ministri sono in isolamento per aver avuto contatti con il primo ministro francese. De Croo mercoledì sarà sottoposto a test e rimarrà in quarantena fino al risultato. Idem per i ministri Wilmès, Van Quickenborne, Dedonder e Verlinden.

Castex è risultato positivo al covid poche ore dopo deposto con Alexander De Croo una corona con i colori di Francia e Belgio ai piedi del monumento eretto in memoria delle vittime degli attentati terroristici del 22 marzo 2016 in rue de la Loi, a Bruxelles.

Con loro erano presenti, da parte belga, Annelies Verlinden, ministro degli Interni, Sophie Wilmès, ministro degli Affari esteri, Vincent Van Quickenborne, ministro della Giustizia e Ludivine Dedonder, ministro della Difesa; da parte francese Gérald Darmanin, ministro dell'Interno, Eric Dupond-Moretti, ministro della Giustizia, Florence Parly, ministro delle Forze armate e Clément Beaune, segretario di Stato per gli affari europei.

Tutti hanno preso posto dietro ad Alexander De Croo e Jean Castex, che si sono poi avvicinati al monumento per depositare la corona e osservare un minuto di silenzio. Dopo alcune strette di mano e scambi informali, tutti i ministri hanno lasciato la scena.

