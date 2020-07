26 lug 2020 17:49

AVANTI COSÌ - PER IL TERZO GIORNO CONSECUTIVO NON SI REGISTRANO DECESSI PER IL CORONAVIRUS IN LOMBARDIA. RESTANO QUINDI 16.801 I MORTI IN REGIONE DALL'INIZIO DELLA PANDEMIA - CON 8057 TAMPONI EFFETTUATI, CI SONO 74 NUOVI CASI POSITIVI DI CUI 11 'DEBOLMENTE POSITIVI' E 12 A SEGUITO DI TEST SIEROLOGICI…