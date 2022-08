1 ago 2022 10:23

AVERCELA A MORTE CON IL FISCO – DONALD TRUMP HA FATTO SEPPELLIRE L’EX MOGLIE IVANA NEL SUO GOLF CLUB IN NEW JERSEY: NON L’HA FATTO PER AVERCELA VICINO, MA PER OTTENERE CONSISTENTI SGRAVI FISCALI. LA LEGGE DELLO STATO PREVEDE INFATTI CHE QUALSIASI TERRENO UTILIZZATO COME CIMITERO SIA ESENTE DA QUALSIASI TIPO DI TASSE…