Poche scelte sono più importanti dell'avere figli, e psicologi e altri scienziati sociali hanno lavorato per capire cosa significa avere figli per la felicità. Alcuni dei più importanti studiosi del settore hanno sostenuto che se vuoi essere felice, è meglio non avere figli. Altri si sono tirati indietro, sottolineando che molto dipende da chi sei e da dove vivi. Ma in gioco c'è una domanda più importante: e se nell’avere figli le ricompense fossero diverse e più profonde della sola felicità?

Le prime ricerche sono decisive: avere figli fa male alla qualità della vita. In uno studio, lo psicologo Daniel Kahneman e i suoi colleghi hanno chiesto a circa 900 donne occupate di riferire, alla fine di ogni giornata, ogni loro attività e quanto erano felici quando le svolgevano. Ricordavano che stare con i figli era meno piacevole di molte altre attività, come guardare la TV, fare la spesa o preparare il cibo.

Altri studi rilevano che quando nasce un bambino, i genitori sperimentano una diminuzione della felicità che non va via per molto tempo, oltre a un calo della soddisfazione coniugale che di solito non si recupera fino a quando i figli non escono di casa. Come dice il professore di Harvard Dan Gilbert, «L'unico sintomo della sindrome del nido vuoto è sorridere senza sosta».

Dopotutto, avere figli, in particolare quando sono piccoli, comporta difficoltà finanziarie, privazione del sonno e stress. Per le madri, in molti casi, c'è anche lo sforzo fisico della gravidanza e dell'allattamento. E i bambini possono trasformare una relazione romantica allegra e amorevole in una battaglia a somma zero su chi può dormire e lavorare e chi no.

Come nota la scrittrice dello staff di Atlantic Jennifer Senior nel suo libro, All Joy and No Fun, i bambini provocano le discussioni più frequenti di una coppia: «più del denaro, più del lavoro, più dei suoceri, più di fastidiose abitudini personali, stili di comunicazione, attività ricreative, problemi di impegno, amici fastidiosi, sesso». Qualcuno che non lo capisce è il benvenuto a trascorrere un'intera giornata con un bambino di 2 anni arrabbiato (o un 15enne scontroso); scopriranno presto cosa si intende.

Ma, come spesso accade in psicologia, sebbene alcune ricerche abbiano fornito risultati semplici - in questo caso, "avere figli ti rende infelice" - altri sforzi sono giunti a conclusioni più complicate. Per uno di questi, il colpo alla felicità è peggiore per alcune persone che per altri. Uno studio rileva che i padri di età compresa tra 26 e 62 anni ottengono effettivamente una spinta alla felicità, mentre i genitori giovani o single subiscono la perdita maggiore.

E, soprattutto, ci sono differenze geografiche. Un documento del 2016 che esaminava i livelli di felicità delle persone con e senza figli in 22 paesi, ha mostrato che la misura in cui i bambini ti rendono felice è influenzata dal fatto che il tuo paese abbia politiche di assistenza all'infanzia come il congedo parentale retribuito.

I genitori norvegesi e ungheresi, ad esempio, sono più felici delle coppie senza figli loro connazionali, ma i genitori australiani e britannici sono meno felici dei loro coetanei senza figli. Il paese con la più grande caduta di felicità dopo aver avuto figli? Gli Stati Uniti.

I bambini rendono alcuni felici e altri infelici; il resto sta nel mezzo: dipende, tra gli altri fattori, da quanti anni hai, se sei una madre o un padre e da dove vivi. Ma rimane un profondo enigma: molte persone avrebbero avuto vite e matrimoni più felici se avessero scelto di non avere figli, eppure descrivono ancora la genitorialità come «la cosa migliore che abbiano mai fatto». Perché non ci pentiamo di avere figli?

Una possibilità è un fenomeno chiamato distorsione della memoria. Quando pensiamo alle nostre esperienze passate, tendiamo a ricordare le vette e a dimenticare le terribili cose mondane nel mezzo. Senior lo inquadra in questo modo: «Il nostro io sperimentando dice ai ricercatori che preferiamo lavare i piatti, o fare un pisolino, o fare la spesa, o rispondere alle e-mail, piuttosto che passare del tempo con i nostri figli... Ma il nostro sé che ricorda dice ai ricercatori che nessuno e niente ci rifornisce di tanta gioia come i nostri figli. Potrebbe non essere la felicità che viviamo giorno per giorno, ma è la felicità a cui pensiamo, la felicità che evochiamo e ricordiamo, le cose che compongono le nostre storie di vita».

Queste sono idee abbastanza plausibili, e non le rifiuto. Ma altre teorie sul perché le persone non rimpiangono la genitorialità in realtà non hanno nulla a che fare con la felicità, almeno non in senso semplice.

Uno riguarda l'attaccamento. La maggior parte dei genitori ama i propri figli e sembrerebbe terribile ammettere che staresti meglio se qualcuno che amavi non esistesse. Inoltre, preferisci davvero un mondo con i tuoi figli dentro. Questo può mettere i genitori nell'interessante situazione di desiderare uno stato che non li renda felici come l'alternativa.

Nel suo libro Midlife, il professore del MIT Kieran Setiya approfondisce questo punto. Modificando un esempio del filosofo Derek Parfit, chiede ai lettori di immaginare una situazione in cui, se tu e il tuo partner doveste concepire un bambino prima di un certo tempo, il bambino avrebbe un problema medico serio, anche se non fatale, come dolore articolare cronico. Aspettando, il bambino sarà sano. Per un qualsiasi motivo, scegliete di non aspettare. Amate vostro figlio e, sebbene soffra, è felice di essere vivo. Vi pentite della vostre decisione?

È una domanda complicata. Ovviamente sarebbe stato più facile avere un figlio senza questa condizione. Ma aspettando, avreste avuto un bambino diverso, e questo bambino (poi ragazzo, poi uomo) che amate non esisterebbe. È stato un errore, sì, ma forse un errore di cui non vi pentite. L'attaccamento che abbiamo a un individuo può superare una diminuzione generale della nostra qualità di vita, e quindi l'amore che di solito abbiamo verso i nostri figli significa che la nostra scelta di portarli all'esistenza ha un valore al di là di qualsiasi effetto abbiano sulla nostra felicità.

Crescere i figli, quindi, ha una connessione incerta con il piacere, ma può collegarsi ad altri aspetti di una vita ben vissuta, soddisfacendo la nostra fame di attaccamento, significato e scopo. Lo scrittore Zadie Smith descrive l'avere un figlio come una «strana mescolanza di terrore, dolore e gioia».

Smith, facendo eco ai pensieri di tutti coloro che hanno preso seriamente in considerazione questi problemi, sottolinea il rischio di intimi attaccamenti: «Non è già abbastanza grave che l'amato, con il quale hai sperimentato una gioia genuina, alla fine ti perda? Perché aggiungere a questo incubo il bambino, la cui perdita, se mai accadesse, significherebbe nientemeno che il tuo totale annientamento? Ma questo annientamento riflette il valore straordinario di tali attaccamenti; come scrive l'autore Julian Barnes del dolore, citando un amico: "Fa male tanto quanto vale"».