AVERE GUAI CON LA GIUSTIZIA? È UN REQUISITO PER FARE POLITICA IN SUDAMERICA - IL COGNATO DELL'EX PRESIDENTE DELL'ECUADOR GUILLERMO LASSO, DANILO CARRERA, È STATO CONDANNATO A 10 ANNI CON L'ACCUSA DI CORRUZIONE E TRAFFICO DI INFLUENZE: NEL 2023 IL SUO ARRESTO FECE DIMETTERE LASSO - IN CILE L'EX SOTTOSEGRETARIO AGLI INTERNI MANUEL MONSALVE BENAVIDES, 59 ANNI, RESTA IN CARCERE ACCUSATO DI STUPRO. LO SCORSO SETTEMBRE L'UOMO AVREBBE VIOLENTATO UNA CONSULENTE DEL MINISTERO DOPO UNA CENA IN CUI I DUE AVEVANO BEVUTO...

ECUADOR, CONDANNATO A 10 ANNI COGNATO DELL'EX PRESIDENTE LASSO

DANILO CARRERA

(ANSA) - La giustizia dell'Ecuador ha condannato Danilo Carrera, il cognato dell'ex presidente Guillermo Lasso, a dieci anni di carcere dopo averlo riconosciuto colpevole del reato di "associazione criminale" in uno schema di corruzione e traffico di influenze. Il suo processo, noto in Ecuador come il "caso Encuentro", all'inizio del 2023 provocò la grave crisi politica che fece concludere prima il mandato di Lasso, con relative presidenziali anticipate e susseguente vittoria di Daniel Noboa.

Carrera, direttore della Banca di Guayaquil ed ex presidente del Comitato olimpico ecuadoriano, deve pagare un risarcimento complessivo di oltre 680.000 dollari ma potrà fare appello. In ogni caso, se la sua condanna fosse confermata in appello e passata in giudicato, sconterebbe la pena ai domiciliari, poiché la legge ecuadoriana non prevede che le persone di età superiore ai 65 anni possano andare in carcere.

CILE, RESTA IN CARCERE L'EX SOTTOSEGRETARIO ACCUSATO DI STUPRO

MANUEL MONSALVE BENAVIDES

(ANSA) - Rimane in carcere dove è rinchiuso dal 14 novembre scorso l'ex sottosegretario agli Interni cileno, il 59enne Manuel Monsalve Benavides, accusato di stupro da una donna nel settembre di quest'anno. Lo ha stabilito il pubblico ministero incaricato delle indagini, Xavier Armendáriz, ricordando che la denunciante "al momento dei fatti stava svolgendo attività di consulenza nell'ufficio del sottosegretario" e che il 22 settembre scorso, l'imputato l'aveva incontrata per recarsi in un ristorante nel centro della capitale Santiago, dove i due hanno consumato cibo e bevuto.

guillermo lasso presidente dell ecuador

Per Armendáriz "si tratta di un reato di stupro" in quanto la donna era "incapace di resistere" a causa "dell'elevato consumo di alcol". Durante la lettura del giudice delle misure cautelari, tra cui la carcerazione preventiva ritenendo che la sua libertà costituisca un pericolo per la sicurezza della società, Monsalve è svenuto per alcuni minuti. L'udienza è stata sospesa mentre l'ex funzionario veniva curato dal personale sanitario.