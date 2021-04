"L'ABOLIZIONE DELLA CENSURA CINEMATOGRAFICA NON CAMBIA NULLA" – SENTITE L'AVVOCATO DI MAJO: "IL MASSACRO DI UN CERTO CINEMA ITALIANO NON È STATO OPERA DELLA CENSURA MINISTERIALE, MA DELLA MAGISTRATURA REPRESSIVA" - NELLA STORIA DEL CINEMA ITALIANO SONO STATI 274 I FILM BERSAGLIATI, E NON ERANO MAI SCELTI A CASO. COME “ROCCO E I SUOI FRATELLI”: IL NOME DELLA FAMIGLIA CHE VIENE DAL SUD FU CAMBIATO ALL’ULTIMO IN PARONDI DOPO LA PROTESTA DI UN MAGISTRATO CHE… – VIDEO