AVETE 250 MILIONI DI DOLLARI DA SPENDERE? SAPPIATE CHE A NEW YORK È IN VENDITA LA CASA PIÙ COSTOSA MAI MESSA SUL MERCATO IMMOBILIARE STATUNITENSE: SI TRATTA DI UN APPARTAMENTO SU TRE PIANI NELLA CENTRAL PARK TOWER CHE, QUANDO SARÀ TERMINATA, DIVENTERÀ L’EDIFICIO RESIDENZIALE PIÙ ALTO DEL MONDO CON I SUOI 472 METRI DI ALTEZZA – LA MEGA CASA HA UN TERRAZZO CON AFFACCIO SU MANHATTAN E…

central park tower 1

Quando la Central Park Tower di New York sarà terminata, la mega-torre stabilità il record diventando il condominio residenziale più alto del mondo con i suoi 472 metri di altezza. Ora, il costruttore Gary Barnett punta a un altro record: vuole raggiungere il prezzo di vendita di una casa più alto del paese.

Extell Development di Barnett chiede 250 milioni di dollari per l'attico dell'edificio, un triplex posizionato a un'altezza di oltre 426 metri. Si tratta della casa in vendita più costosa sul mercato degli Stati Uniti, secondo il sito web di quotazioni Zillow, superando la quotazione di 225 milioni per la tenuta californiana di Michael Eisner.

central park tower 5

Se qualcuno pagherà il prezzo richiesto, l'attico della Central Park Tower diventerà l'affare più costoso del paese fino ad oggi. Il record precedente è stato stabilito quando il miliardario di hedge fund Ken Griffin ha pagato circa 238 milioni per un appartamento dall'altra parte della strada al 220 di Central Park South.

central park tower 4

Barnett ha detto di voler attendere il completamento della costruzione della torre prima di commercializzare l'attico, che si estende dal 129° al 131° piano e misura più di 5mila metri quadrati. La casa ha sette camere da letto, l'altezza del soffitto raggiunge i 9 metri e ha una maestosa scala a chiocciola che collega i vari piani. Il piano più alto è attualmente configurato come una sala da ballo privata o uno spazio di intrattenimento. Il pezzo forte: una terrazza privata con vista sulla città, su Central Park e sui fiumi Hudson ed East.

