Dagotraduzione da un articolo di Tracey Cox per il Daily Mail

triangolo amoroso 9

Invitare altre persone nel tuo letto è sempre complicato, soprattutto se fai parte di una coppia. La maggior parte delle persone sottovaluta quanto possa essere scioccante vedere il proprio partner interagire sessualmente con qualcun altro.

Ci sono molte (molte) ragioni per cui il sesso di gruppo può andare molto male, molto facilmente. Ho chiesto alle donne di raccontarmi le storie di sesso a tre che non sono andate secondo i piani.

Ecco tre delle più interessanti (e credetemi, la concorrenza è stata agguerrita!)...

triangolo amoroso 8

È diventato dolorosamente ovvio che il mio fidanzato di lunga data era gay

Isla aveva 18 anni quando ha incontrato il suo ragazzo. Erano insieme da cinque anni prima che lui suggerisse di fare una cosa a tre con un altro uomo.

Ho conosciuto il mio ragazzo il giorno in cui ho iniziato l'università. Eravamo anime gemelle ed era ovvio per tutti che avremmo passato la nostra vita insieme.

Il sesso era la parte più debole della nostra relazione, ma tutto il resto era così perfetto che non mi importava davvero. Non sono mai stata così appassionato di sesso, quindi non ci ho pensato troppo.

Il mio ragazzo ha iniziato a suggerire di provare alcune cose nuove circa sei mesi prima di provare il triangolo. Abbiamo sperimentato giochi bondage, fatto sesso all'aperto, un po' di giochi di ruolo. Ho capito che voleva scuotere un po' le cose. Quello che non mi è venuto in mente è che stava testando per vedere se il nostro sesso tiepido fosse dovuto a una relazione a lungo termine... o a qualcos'altro.

triangolo amoroso 7

Quando ha suggerito di fare una cosa a tre con un altro uomo, sono rimasto scioccata. Eravamo così vicini e così innamorati che non avrei mai immaginato che avremmo invitato altre persone nella nostra relazione. Ho passato anni a pensarci, e alla fine ho detto di sì. Non sono ancora sicura del motivo per cui ho accettato. Forse ho sentito che era importante per lui? Ha detto che aveva un amico che aveva incontrato al lavoro che sarebbe stato all'altezza.

Quando è arrivato il giorno concordato, era eccitato come mai l’avevo visto. Il ragazzo è arrivato ed era davvero bello. Il mio ragazzo non riusciva a staccare gli occhi da lui, il che mi ha fatto sentire molto a disagio. Abbiamo bevuto qualcosa e siamo andati a letto. Il ragazzo mi ha baciato e il mio ragazzo mi ha guardato ed è andato tutto bene, ma quando ho detto: «Puoi baciare anche lui», non ha aspettato un secondo prima di afferrare il ragazzo e baciarlo come se non avesse mai baciato me. Erano uno sopra l'altro, si toccavano i corpi e mi chiedevano il permesso di andare oltre.

triangolo amoroso 6

Ho annuito, mi sono seduta e li ho guardati. Penso che forse una parte di me sospettava già qualcosa nell'ultimo anno, ma alla fine ho ammesso che l'uomo che avevo amato per cinque anni era gay.

Guardando indietro devo dire che il mio ragazzo era così appassionato su tutto ma stranamente sottomesso e distaccato durante il sesso. Stava sempre a me iniziare. A volte l'ho visto guardarmi, così triste. Penso che abbia lottato con la sua sessualità e si sia sforzato davvero di essere etero, così non mi avrebbe fatto del male.

triangolo amoroso 5

Mi sono alzata e ho lasciato la stanza, piangendo. Si è alzato subito e mi ha seguita. Quando gli ho detto che sapevo che era gay, anche lui ha iniziato a singhiozzare e ha detto che aveva sperato che stare con un uomo nella vita reale avrebbe dimostrato che non lo era. Ma sapevamo entrambi che era successo il contrario.

La separazione è stata insopportabilmente dolorosa per entrambi. Pensavo che il mio cuore non sarebbe mai guarito. Non avrei mai pensato che saremmo rimasti amici, ma circa un anno dopo, ho capito che mi mancava la parte dell'amicizia della nostra relazione più di ogni altra cosa. Gli ho scritto e mi ha richiamato subito. Ama il mio compagno e a me piacciono i suoi fidanzati (non ha ancora niente di serio). Mi chiedo se non avessi detto di sì al trio, per quanto tempo avrebbe continuato a illudersi di essere etero.

triangolo amoroso 4

L'amica di mia sorella è entrata. È stato facilmente il momento più atrocemente imbarazzante della mia vita.

Hannah ha 30 anni e lavora nel settore della bellezza. Ha fatto una cosa a tre... ma a un certo punto c'erano quattro persone nella stanza.

Stavo uscendo con un ragazzo che aveva già provato il triangolo numerose ma mai con me ed ero curiosa. Ha prenotato una notte in hotel a Londra per il mio compleanno e ha scherzato dicendo che avrebbe messo anche una prostituta di alta classe. Ho riso e ho detto "Assolutamente no!" ma poi ho pensato: “Perché no?”. Ho lasciato a lui la scelta della ragazza (lo ha fatto online) ma ho chiesto l'approvazione finale. Aveva la pelle olivastra e i capelli scuri ed era formosa. Per me andava bene!

triangolo amoroso 1

Non ho dormito la notte prima ed ero così nervosa quando siamo arrivati all'hotel. Mi sono sentita ancora più paranoico quando abbiamo fatto il check-in perché era un boutique-hotel minuscolo! Ho immaginato che la ragazza si sarebbe presentata con un mini vestito e stivali alti fino alla coscia e avrebbe chiesto la nostra camera e la reception avrebbe capito tutto!

Quando si è presentata, era un'attraente ragazza bionda, sui vent'anni, dell'Europa dell'Est, con una coda alta, che indossava un cappotto senape che avevo tenuto d'occhio a Zara.

Il mio ragazzo ha versato lo champagne che avevamo ordinato e all'improvviso era nuda, tranne un perizoma minuscolo, semplice, senza fronzoli. Ho guardato il suo corpo e sono stata sollevato nel vedere che mentre aveva un bel corpo, non era minacciosamente buono. I suoi seni erano un po' cadenti. Aveva la pancia piatta ma le cosce da ragazza normali - non erano affatto perfette. Mi sono spogliata e sono salita sul letto.

gli uomini fantasticano sul triangolo sessuale

L'ho baciata. Ed è stata, per me, la parte più sexy. Era una grande baciatrice e molto migliore della maggior parte degli uomini. Sapeva di dentifricio e la sua bocca era molto più morbida di quella di un uomo. Totalmente diverso da come si sente la lingua e la bocca di un uomo. La sua lingua era così piccola.

È stata una sensazione surreale. Continuavo a pensare: «Questo è quello che provano gli uomini che dormono con me».

Ad essere onesti, mi ero quasi dimenticata che il mio ragazzo fosse anche nella stanza. Ero così curiosa dell'intera esperienza di stare con una donna. (Gli avevo dato rigorose istruzioni di guardare fino a quando non gli avessi dato il permesso di unirsi a noi.) Quello di cui non mi rendevo conto era di quanti drink avesse bevuto mentre ci guardava. Ha chiesto se volevamo che ordinasse lo champagne e ho detto di sì.

sesso a tre

Quello che non mi aspettavo era che invitasse il cameriere del servizio in camera nella stanza per consegnarlo. Era così ubriaco che semplicemente non ci ha pensato. Ho sentito bussare alla porta e ho pensato che avesse preso la bottiglia dal cameriere, ma poi ho sentito qualcun altro nella stanza. Mi sono seduta, scioccata dal fatto che avesse fatto entrare qualcuno mentre ero sul letto a pomiciare con una donna, e ho incrociato gli occhi con il ragazzo che apriva lo champagne. Lo conoscevo!

È stato il momento più atrocemente imbarazzante della mia vita. Era un buon amico di mia sorella all'università ed era stato a cena a casa dei nostri genitori.

SESSO A TRE

Ho nascosto la faccia, ma dalla sua reazione potevo dire che aveva capito chi ero. Quando se ne è andato, ho urlato al mio ragazzo come non avevo mai urlato a nessuno prima. Che idiota! Cosa stava pensando? La ragazza se n'è andata subito e anche io.

Dopo ho rotto con il mio ragazzo: lui pensava che fosse divertente, io ero furiosa. Ho vissuto nella paura di incontrare il ragazzo per mesi.

È così che ho conosciuto il mio fidanzato, ma alla fine ci siamo lasciati

Chloe, 26 anni, è una scrittrice di viaggi e ha fatto sesso con due uomini durante un viaggio in una nota località dell'isola. Il suo trio – letteralmente – è finito in lacrime.

sesso a tre

Ho fatto subito amicizia con due ragazzi che facevano parte dell'equipaggio della nostra barca a vela. Erano entrambi davvero innamorati di me ed era chiaro che entrambi volevano dormire con me. È diventata una competizione su chi mi avrebbe conquistata, ma in modo divertente invece che serio.

La mia ultima notte, siamo andati tutti al bar del resort e abbiamo bevuto un sacco. Quando ha chiuso, sembrava scortese non andare nella loro stanza per continuare a festeggiare. Erano caldi ed erano divertenti ed entrambi così gratuiti: è stato un enorme aumento dell'ego.

Era ovvio dal modo in cui l'intera faccenda era stata gestita che avevano pianificato il trio e discusso su come avrebbe funzionato. Si sono seduti accanto a me sul divano e il ragazzo più giovane ha detto: «Dai, dammi un piccolo bacio. Te ne vai presto» e mi ha afferrato e mi ha dato un grande bacio con la lingua. L'ho ricambiato con un bacio e poi il ragazzo più grande, seduto dall'altra parte, ha detto: «È così ingiusto. Che mi dici di me» e mi ha tirato a lui e così ho baciato anche lui.

marito e moglie sesso a tre 2

Quando abbiamo smesso di baciarci, il ragazzo mi ha afferrato di nuovo e ci siamo baciati. Poi mi sono appoggiata di nuovo tra le sue braccia e lui ha iniziato a baciarmi il collo e sentire i miei seni e il ragazzo più grande mi ha messo le mani sui fianchi e mi ha tirato verso di lui e poi ci siamo spostati tutti sul letto ed entrambi stavano facendo l'amore per me.

Non ricordo di essermi sentita né scioccata né sorpresa. Ricordo di essermi sentita davvero accesa e non costretta a farlo. Penso di aver scherzato sul fatto che l'avessero pianificato e loro hanno sorriso e l'hanno ammesso. Era chiaro che potevo dire di no in qualsiasi momento, ma non volevo.

Il ragazzo più giovane è stato il primo dentro di me ed è stato fantastico. L'ho adorato, ma ero più sexy per il ragazzo più grande. L'ho raggiunto e lui ha spinto via l'altro ragazzo e poi è stato dentro di me. I loro stili di spinta erano radicalmente diversi: il suo era più un movimento stridente e mi ha baciata mentre il giovane no.

threesome

Non so quando ho smesso di godermelo, ma all'improvviso è stato troppo. È passato dal sentirsi piacevole e vivace al sentirsi come se fossi fuori controllo. Era come se qualcuno avesse premuto un interruttore: così in fretta! Un minuto stavo gemendo, quello dopo stavo piangendo. Eravamo tutti così ubriachi a quel punto che qualcosa doveva andare storto.

Immediatamente entrambi si sono fermati. Il ragazzo più grande mi ha coccolato e ricordo che il ragazzo mi ha detto: “Merda, stai bene?”. Erano entrambi bravi ragazzi e nessuno dei due voleva fare qualcosa che non volevo mi fosse fatto. Fino a quel momento ero stata molto disponibile.

marito e moglie sesso a tre 1

Sono rimasta in contatto con il ragazzo più grande. Ci siamo telefonati e visti e circa tre mesi dopo, ha rinunciato al suo lavoro, ed è venuto a vivere con me. Penso che l'avrei sposato se non ci fossimo incontrati nel modo in cui ci siamo incontrati, ma alla fine ci ha distrutti.

Mi vergognavo e lui era paranoico che mi fosse piaciuto più il sesso con il suo amico che con lui. (Perché, non lo so.) Se li avessi salutati entrambi e non avessi più avuto contatti, penso che ricorderei il trio come una bella esperienza. Ho cercato di pensare che sarebbe stato bello e divertente se ci fossimo sposati dopo essere finiti insieme in questo modo. Ma poi ho pensato ai figli, e ho deciso che non volevo passare tutta la vita a sussultare ogni volta che qualcuno mi avrebbe chiesto come ci eravamo conosciuti.