Maria Serena Patriarca per "il Messaggero"

hormone yoga therapy 6

Lo yoga non è solo un alleato del benessere psicofisico quotidiano, ma può dare un aiuto prezioso in caso di sindrome premestruale, ciclo doloroso e irregolare, infertilità, calo della libido, menopausa: problematiche, tutte legate agli squilibri ormonali, che per tante donne rappresentano a volte una sfida dura da fronteggiare. Lo Yoga Ormonale è una delle pratiche più seguite al momento, e ha avuto un boom dal dilagare della pandemia.

dinah rodrigues 2

Ideato dalla psicoterapeuta e yogini brasiliana Dinah Rodrigues, 94 anni portati con grinta e carisma, l' HYT (Hormone Yoga Therapy) racchiude elementi di Kundalini e Hatha Yoga della tradizione Sivananda ed è diventato un programma seguito in tutto il mondo, complici i seminari tenuti da Dinah (www.dinahrodrigues.com.br) e il suo manuale, Yoga Ormonale per la salute della donna, un best seller. In Italia la guru di questa disciplina è Carla Nataloni, che è stata allieva diretta della Rodrigues (www.carlanataloni.com) e che in questo periodo raduna praticanti da tutta Italia e da tutto il mondo per le sue lezioni online su Zoom.

hormone yoga therapy 1

Nataloni, tra le icone dello YogaFestival, ci racconta che «nel 1992 Dinah, psicologa e insegnante di yoga, durante un controllo di routine scoprì di avere, a 65 anni, i livelli ormonali di una donna di 50. Il merito doveva essere dello yoga, praticato da anni. Dinah formulò una routine fatta di posizioni, tecniche tibetane e respirazione addominale; si mise in contatto con un' équipe di medici dell' Università di San Paolo, che confermò i cambiamenti benefici che la pratica regolare della sequenza produceva nelle donne».

carla nataloni 4

Con l' HYT si può ringiovanire, secondo la fondatrice, di almeno 15 anni, con benefici sui disturbi tiroidei, sulle conseguenze dello stress e sulle irregolarità mestruali. La pratica è utile anche per gli uomini, per i quali è stata elaborata una sequenza precisa di esercizi: una risorsa contro il calo della libido e l' andropausa.

LA SESSIONE La versione maschile dello yoga ormonale, su cui Rodrigues ha di recente pubblicato il libro Yogatherapy, antistress and male hormones, comprende asana che mirano a riattivare la secrezione di testosterone per contrastare la perdita di capelli, il calo del desiderio, la stanchezza. Come precisa Nataloni, «lo Yoga Ormonale si basa su una sequenza fissa dinamica di esercizi, abbinati alla respirazione addominale, da ripetere almeno 3 volte a settimana.

hormone yoga therapy 7

La sessione è sempre uguale, e dura circa mezz' ora, il tempo che i medici consigliano di dedicare al movimento ogni giorno». Nel metodo Rodrigues le sequenze di posture (14 per ogni routine) sono abbinate a tecniche di respiro (come il bhastrika, respirazione a mantice), e a visualizzazioni tibetane per indurre il relax mentale, emotivo, della muscolatura e degli organi interni.

L' effetto è simile ad un massaggio profondo per le ghiandole endocrine, che stimola il fluire degli ormoni e riattiva il benessere. Lo Yoga Ormonale può essere d' aiuto anche per chi soffre di policistosi ovarica o disturbi tiroidei, ed è considerato un toccasana in caso di menopausa, alleviando vampate, ipertensione, insonnia, fame nervosa, sbalzi di umore, e combattendo grasso viscerale, incontinenza, fragilità ossea.

hormone yoga therapy 10

LE CONTROINDICAZIONI Le asana praticate in modo dinamico e fluido rivitalizzano le ghiandole più importanti: ipofisi, tiroide, ovaie, ghiandole surrenali. L' HYT equilibra inoltre i picchi di cortisolo, che aiutano a scaricare le nostre riserve energetiche. Ma attenzione, sottolinea Nataloni, questo stile ha anche controindicazioni: «È incompatibile con forme gravi di endometriosi, con i tumori ormono-dipendenti, con miomi molto grandi. Per questo è importante rivolgersi sempre a un' insegnante certificata».

