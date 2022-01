AVETE MAI SENTITO PARLARE DI OLIMPIADI INVERNALI ORGANIZZATE IN UN LUOGO CHE NON HA LA NEVE? PREPARATEVI A VEDERLE TRA MENO DI TRE SETTIMANE IN CINA – SU YANQING, CHE OSPITA LO SCI ALPINO, IL BOB, LO SLITTINO E LO SKELETON, L’ANNO SCORSO SONO CADUTI DUE CENTIMETRI DI NEVE E QUEST’ANNO SERVIRANNO 300 CANNONI SPARANEVE E UNA QUANTITÀ D’ACQUA IMPRESSIONANTE PER RICOPRIRE DI BIANCO LE PISTE...

Avete mai sentito parlare di Olimpiadi invernali che non avevano neve? Se qualcosa riassume lo sconcerto per i controversi Giochi cinesi che iniziano tra meno di tre settimane, forse è l'assenza dell'unico elemento centrale dell'evento.

Una statistica significativa è che tra gennaio e marzo dello scorso anno, la sede della competizione presso il National Alpine Ski Center di Yanqing, a circa 80 chilometri a nord-ovest della capitale, Pechino, aveva solo 2 cm di neve, meno di Londra o Madrid.

E le immagini dei luoghi raccontano la storia. Il nuovo centro nazionale per il salto con gli sci è sicuramente impressionante e si trova incongruamente in un paesaggio arido di colline marroni. Non di certo un paesaggio alpino.

Per quanto riguarda la pista da snowboard, è stata costruita nel cuore della zona industriale rivestita di cemento della città, su cui si affacciano le imponenti torri di raffreddamento di un'antica acciaieria.

Le discutibili decisioni del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) nell'assegnazione dei Giochi non sono una novità. Né lo è la neve artificiale, che è stata spesso utilizzata per il rabbocco delle piste sin dalle Olimpiadi invernali del 1980 a Lake Placid, nello Stato di New York. Per i Giochi del 2014 nella località russa di Sochi, l'80% della neve era finta.

Ma Yanqing, che ospita lo sci alpino, il bob, lo slittino e lo skeleton, porterà la quantità di neve finta a livelli mai visti prima. Verrà usata un’ingente quantità d’acqua e 300 cannoni sparaneve, nonostante la regolare carenza d’acqua nella zona. E se gli atleti non sembrano preoccupati, c’è chi solleva questioni sui diritti umani violati in Cina e sulle mancate informazioni sulla pandemia.

