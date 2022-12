AVETE MAI VISTO UN CONIGLIO DA 10 KG? SI CHIAMA GUUS, VIVE AD AMSTERDAM, E LA PADRONA DICE CHE SI COMPORTA COME UN CANE – SECONDO LA PROPRIETARIA “BULLDOG-BUNNY”, QUESTO È IL SUO SOPRANNOME: “AMA I GIOCHI E LE COCCOLE, HA UN GRANDE CUORE” - IN VISTA DELLE ABBUFFATE NATALIZIE FORSE SAREBBE MEGLIO TENERLO AL GUINZAGLIO, QUALCUNO POTREBBE ESSERNE INGOLOSITO...

Noemi Penna per www.repubblica.it

guus coniglio da 10kg 4

Non chiamatelo coniglietto. Con i suoi 10,2 chili di peso, Guus è un gigante della sua specie. Questo bellissimo coniglio fiammingo vive ad Amsterdam e si comporta esattamente come un cane: va a spasso al guinzaglio, fa le feste, ama i giochi e le coccole. A confermare questo suo atteggiamento "da cane" è la sua umana Danielle che lo chiama affettuosamente Bulldog-bunny e ha creato per lui un profilo Instagram su cui pubblica tutte le sue foto.

“Quando tutti i coniglietti vanno a sinistra, lui va subito a destra”, racconta Danielle, spiegando che già da cucciolo mostrava un carattere forte e intraprendente. Ma questo non ha mai compromesso la sua voglia smisurata di coccole: ama giocare e sdraiarsi sul petto dei suoi umani, che non gli fanno mancare niente. Come si potrebbe mai dire di no ad un peluche così?

guus coniglio da 10kg 5

Danielle vive con Guus da quasi due anni. All'inizio lo teneva in gabbia, poi ha continuato a crescere fino a diventare il colosso che è oggi, conquistando l'intera casa. "È un coniglietto davvero carino e con un grande cuore: gli voglio molto bene", confessa Danielle, rassicurando tutti quelli che si stupiscono quando lo incontrano a passeggio per strada che è "intelligente ma anche molto amichevole".

guus coniglio da 10kg 3 guus coniglio da 10kg 2 guus coniglio da 10kg 6 guus coniglio da 10kg 1 guus coniglio da 10kg 7