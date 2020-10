AVETE MESSO LE CORNA AL VOSTRO PARTNER, MA NON SAPETE SOPPORTARE IL PESO DELLA MENZOGNA? – SE NON APPARTENETE AL PARTITO DI COLORO CHE “NEGANO FINO ALLA MORTE”, CONFESSARE UN TRADIMENTO CONVIENE – OLTRE ALL’EGOISTICO SOLLIEVO DAL SENSO DI COLPA, PUÒ RENDERVI MERITEVOLI DI FIDUCIA, VI EVITA LA PUNIZIONE E PUÒ AIUTARE L'ALTRO A CAPIRE I SUOI ERRORI – MA IN GENERALE DANNEGGIA MENO LA COPPIA PERCHÉ…

Elisabetta Ambrosi per "it.businessinsider.com"

Confessare il proprio tradimento al partner prima che lui lo scopra è la scelta che meno danneggia il rapporto sentimentale che abbiamo timore di perdere. Lo sostiene Rita D’Amico, una psicoterapeuta e ricercatrice dell’Institute of Cognitive Sciences and Technologies, che da anni si occupa, tra l’altro, di tradimenti e amicizie erotiche. Una parte consistente del suo nuovo libro, Amori e Infedeltà. Triangoli e relazioni tra vecchie credenze e nuove realtà (Franco Angeli), è dedicata proprio al tema della confessione dell’adulterio alla persona tradita.

“Va detto subito”, spiega, “che confessare non è facile, proprio perché il timore di perdere l’altro è altissimo, così come la paura di essere puniti con ritorsioni di vario tipo. Tuttavia se la confessione è accompagnata dalla ferma intenzione di non ripetere l’errore, così come dal riconoscimento della legittimità della rabbia dell’altro, è senz’altro la scelta migliore”.

Ecco dieci motivi per i quali una confessione “precoce” è conveniente.

1. Danneggia meno il rapporto

Alcune ricerche hanno rivelato che la comunicazione non richiesta da parte del partner produce il danno minore sul rapporto. Informare di persona il partner è inoltre il modo attraverso cui riusciamo a esprimere maggiormente rispetto sia per lui sia per la relazione con lui.

2. Apre la possibilità di essere considerato degno di fiducia

Una confessione fatta senza un’accusa precedente o senza essere stati scoperti è ancora più apprezzata, e l’autore della confessione viene di solito considerato ancora più degno di fiducia e onesto. La confessione può servire a fare un’impressione migliore sugli altri e quindi può aiutarci a vincere la loro rabbia e a ottenerne il perdono.

3. Può evitare la punizione

Il partner offeso spesso considera la richiesta di scuse un’espressione delle buone intenzioni dell’infedele e, da questa prospettiva, le sue reazioni saranno meno violente e severe. Se poi considera le scuse come sincere, tenderà a credere che il ‘colpevole’ sia una persona meno cattiva di quanto potrebbe sembrare altrimenti, che si è pentito e che forse non merita una punizione che gli serva da lezione.

4. Libera dal senso di colpa

Ottenere il perdono dal partner aiuta l’infedele a liberarsi dal senso di colpa e dalla sua spiacevolezza, anche se la confessione non deve mai scaturire dalla voglia di scaricarsi facilmente dal senso di colpa.

5. Aiuta a chiarirci le idee

L’offesa arrecata al partner ci porta anche a mettere in discussione noi stessi: ‘Se l’amo e quindi voglio il suo benessere, come ho potuto arrecargli così tanto dolore?’. In questi casi la confessione aiuta a chiarirci le idee, assumendo il significato di una vera e propria prova d’amore, perché, nonostante le conseguenze negative dell’offesa, scegliamo comunque di parlarne al partner.

6. Far capire all’altro i suoi errori

Quando si confessa un tradimento è fondamentale non cercare giustificazioni, né tentare di minimizzare l’accaduto, così come tentare di dare la colpa all’altro senza riconoscere la propria, un atteggiamento indice di un’incapacità di assumersi le responsabilità del proprio destino. Tuttavia la confessione, se fatta con autenticità, dovrebbe spingere chi è stato tradito a riflettere anche sulle proprie responsabilità. Non tutte le colpe sono infatti del partner e del suo amante.

7. È un’occasione anche per chi è stato tradito

La confessione dell’infedeltà, dunque, offre a chi è stato tradito l’opportunità preziosa di capire quanto sia assurdo pensare di possedere chi amiamo ed essere convinti che il suo amore sia dato per scontato e per sempre. Per far questo però chi ha subito l’infedeltà non deve commettere errori spesso comuni: negare al partner la possibilità di chiarire e riparare; enfatizzare le conseguenze spiacevoli del tradimento; mostrare rancore; essere incapace di comprendere empaticamente quello che può provare il partner che ha tradito, soprattutto se chiede scusa”.

8. Aiuta a capire i motivi dell’infedeltà

Perché la coppia torni a funzionare è indispensabile comprendere le ragioni che hanno portato all’infedeltà, inclusi i problemi relazionali, in modo da rafforzare ulteriormente l’unione e prevenire eventuali infedeltà future. Mancanza di vicinanza emotiva, comunicazione, onestà e supporto reciproco, ma anche di passione sono i motivi che mettono a repentaglio la coppia.

9. Permette di riconfigurare uno schema diverso

Dall’esperienza del tradimento e della confessione possiamo comprendere maggiormente noi stessi e riconfigurare uno schema diverso di quello che vogliamo in un rapporto di coppia. Per fare questo è necessario però che entrambi i partner si impegnino a ricostruire la relazione e assumere una posizione che da un lato rifletta sui momenti di intimità del passato, dall’altra guardi al futuro.

10. Può spingere a cercare aiuto

Non tutti hanno le capacità di mettere in atto il difficile processo di ricostruzione, a volte è necessario chiedere aiuto a un esperto che affianchi i partner in tutte le fasi, incluse quelle del perdono e della riconciliazione. Se si ha l’umiltà di cercare un professionista che aiuti la coppia a risolvere i problemi, la passione può riaccendersi.

