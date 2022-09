22 set 2022 08:52

AVETE ORDINATO UN DILDO E NON ARRIVA? ECCO LA CAUSA DEL RITARDO: VICINO A OKLAHOMA CITY UN TIR ZEPPO DI CAZZI DI PLASTICA, VIBRATORI E LUBRIFICANTI SI È RIBALTATO SCARICANDO IL CARICO SULLA STRADA – DALL'ELICOTERO DELL'EMITTENTE TV NON SI CAPIVA COSA CI FOSSE SPARSO PER LE CORSIE E LA GIORNALISTA IN STUDIO INSISTEVA NEL CHIEDERE ALL’INVIATO CHE COSA CI FOSSE PER TERRA E LA RISPOSTA È STATA…