AVETE UNA VAGINA NORMALE? SE PASSATE LE ORE DAVANTI ALLO SPECCHIO A CHIEDERVI SE LA VOSTRA PASSERA ABBIA QUALCOSA CHE NON VA, A RISPONDERE ALLE VOSTRE DOMANDE ARRIVA UN CHIRURGO PLASTICO - ECCO LE OTTO TIPOLOGIE PIÙ COMUNI: “PER LE DONNE SI APPLICA LA STESSA DINAMICA VALIDA PER IL PENE: È UN’IDEA SBAGLIATA PENSARE CHE…”

DAGONEWS

vagina

Non sapete se la vostra vagina ha un aspetto normale? Ce lo rivela il chirurgo plastico britannico Ben Khoda, che ogni mese incontra 250 donne che sono in cerca di risposte sull’aspetto delle loro parti intime.

In realtà non esiste una forma standard: le labbra vaginali sono come una qualsiasi parte del corpo e il modo in cui le labbra interne ed esterne appaiono fa parte del nostro patrimonio genetico.

vagina 1

«È un'idea sbagliata comune che le vagine dovrebbero apparire in un certo modo - ha spiegato Ben - Proprio come variano le dimensioni, la forma o la circonferenza delle parti intime degli uomini, così succede anche per le donne. Le differenze più comuni nelle labbra sono la forma e le dimensioni, tuttavia anche lo spessore e il colore variano.

Ecco gli otto tipi di labbra più frequenti

vagina 6

Labbra asimmetriche o non uniformi

Alcune donne sono consapevoli che le loro labbra vaginali hanno lunghezze diverse. Una parte può essere nascosta dentro la vagina, mentre l'altra pende leggermente. Proprio come le sopracciglia, alcune sono come sorelle, ma non gemelle.

Labbra esterne curve

Altre donne hanno le labbra vaginali curve, meglio descritte come un “fiore”. Per quanto siano carine, le donne che le hanno percepiscono la propria vagina come troppo larga e la preferirebbero più stretta.

vagina 5

Labbra interne prominenti

A volte le labbra interne delle labbra pendono sotto le labbra esterne, il che può causare disagio in alcune donne. Tuttavia, non esiste una proporzione.

Labbra esterne prominenti

Il rovescio della medaglia: alcune donne hanno le labbra esterne leggermente allentate, mantenendo l'interno della vagina nascosta come una piccola tasca.

Labbra esterne lunghe

vagina 2

Le labbra esterne possono anche essere più lunghe e possono persino sfiorare le gambe, ma non necessariamente sporgere. Ancora una volta, questo è del tutto normale e non dovresti aver paura di abbracciare una lunghezza extra!

Piccole labbra aperte

Molte donne hanno le piccole labbra minuscole che lasciano visibile il resto della vagina.

vagina

Piccole labbra chiuse

Molte altre donne hanno piccole labbra vaginali che nascondono completamente la vagina.

Labbra interne visibili o allargate

Ultimo ma non meno importante, alcune donne hanno le labbra interne allargate che possono causare disagio fisico, poiché è esposta la parte maggiore della pelle vaginale sensibile.

piccole labbra chiuse piccole labbra aperte piccole labbra allargate labbra interne prominenti labbra esterne prominenti labbra esterne lunghe vagina con labbra asimmetriche vagina con labbra curve vagina vagina non usare saponi antibatterici vagina 1