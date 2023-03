AVETE VOGLIA DI CULTURA? VI PUNGE VAGHEZZA D'ARTE? - LA CENTRALE MONTEMARTINI OSPITA LA MOSTRA "I COLORI DEI ROMANI" - SI TRATTA DI UNA SELEZIONE DI MOSAICI DELLE COLLEZIONI CAPITOLINE IN CUI VENGONO EVOCATI GLI SCORCI DELLA VITA QUOTIDIANA NELL'ANTICA ROMA - I PEZZI ESPOSTI PARTONO DAL I SECOLO A.C. FINO ALL'EPOCA TARDO-ANTICA...

Estratto dell'articolo di Arianna Antoniutti per “la Repubblica - Roma”

La Centrale Montemartini, in via Ostiense, è uno dei più bei musei romani di archeologia.[...] Dall’aprile del 2021, la Centrale Montemartini ospita «Colori dei Romani», una selezione di mosaici provenienti dalle collezioni capitoline, in particolare dall’Antiquarium. Ai mosaici in mostra, selezionati dai curatori Claudio Parisi Presicce, Nadia Agnoli e Serena Guglielmi, si sono aggiunti, in tre diverse fasi dell’esposizione, nuovi reperti. [...]

La storia della decorazione musiva a Roma, che la mostra ha ricostruito a partire dal I secolo a.C., con questo terzo capitolo arriva fino all’epoca tardo- antica, alla stagione dell’opus sectile ( decorazione con tarsie marmoree), e dei mosaici pavimentali a grandi tessere. E sono gli intensi colori del porfido, del serpentino, della portasanta, del giallo antico, a testimoniare lo sfarzo dell’arte dei secoli III e IV d.C.

