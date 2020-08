AVETE VOLUTO LA BREXIT? ADESSO VI ATTACCATE! – IL SONDAGGIO YOUGOV SULLE ANTIPATIE IN EUROPA: PRATICAMENTE NESSUNO VORREBBE AIUTARE GLI INGLESI - PER GLI ITALIANI I PIÙ ANTIPATICI SONO I TEDESCHI, MENTRE NOI NON SIAMO VISTI COSÌ MALE: GLI UNICI CHE NON CI AIUTEREBBERO SONO I FINLANDESI, MENTRE GLI OLANDESI NON AVREBBERO DUBBI SU DI NOI (DITELO A RUTTE) - I GRECI NON DAREBBERO UN EURO ALLA GERMANIA (TE CREDO)

Andrea Marinelli per il “Corriere della Sera”

Qual è il Paese che vi sta più antipatico in Europa, quello a cui non vorreste dare nessun aiuto finanziario durante una crisi economica? È una delle domande che un sondaggio effettuato da YouGov per conto dello European university institute di Fiesole ha posto a 21 mila cittadini di 14 Paesi europei, Regno Unito compreso.

Per l'Italia la risposta è (quasi) scontata: la Germania - c'è una forbice di 13 punti percentuali fra chi aiuterebbe i tedeschi e chi non lo farebbe mai - e il Regno Unito (dove il margine si riduce però a 2 punti). Fra i 14 Paesi interpellati, gli unici che non ci tenderebbero la mano sono i finlandesi, che sono anche i meno generosi del continente e non aiuterebbero quasi nessuno.

Persino gli olandesi, nonostante l'estenuante trattativa sul Recovery fund, non avrebbero dubbi nei nostri confronti: ben sette Stati, invece, non potrebbero contare sull'aiuto dei Paesi Bassi. In generale, oltre ai finlandesi, i meno disponibili sono i cittadini ungheresi (non offrirebbero soldi a 12 Paesi), poi francesi e greci.

Ecco, se c'è una certezza, in Europa, è che i greci non darebbero un euro ai tedeschi: il margine è di 36 punti, il più alto del continente. Un'antipatia che non risale solo alla drammatica crisi greca, ma anche allo spionaggio portato avanti dalla Germania negli anni 2000 e al maxi risarcimento da 279 miliardi di euro che Atene pretende da Berlino per l'occupazione nazista durante la Seconda guerra mondiale.

I più generosi sono i romeni, i polacchi e i danesi - aiuterebbero tutti i Paesi europei - seguiti da Spagna, Germania e Lituania che fornirebbero soldi a tutti tranne che al Regno Unito. Sarà la Brexit, oppure un raro slancio di unità e orgoglio continentale, ma i più antipatici sembrano essere proprio i sudditi di sua maestà: oltre ai «grandi benefattori», potrebbero contare soltanto sulla solidarietà degli svedesi. Loro, invece, aiuterebbero tutti: tanto perfida, insomma, non dev' essere questa Albione.

SONDAGGIO YOUGOV QUALI PAESI AIUTERESTE?