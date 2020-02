AVVERTITE RUBY: È MORTO HOSNI MUBARAK – L’EX DITTATORE EGIZIANO ERA MALATO E LE SUE CONDIZIONI DI SALUTE ERANO PEGGIORATE NEGLI ULTIMI GIORNI – SPODESTATO DALLA RIVOLUZIONE DEL GENNAIO 2011, FU CONDANNATO ALL’ERGASTOLO L’ANNO SUCCESSIVO PER CORRUZIONE E PER L’ELIMINAZIONE DI 239 OPPOSITORI. POI NEL 2017 FU SCAGIONATO – VIDEO

hosni mubarak

L'ex dittatore egiziano a capo del Paese per quasi 30 anni, dal 1981 al 2011, è morto dopo essere stato ricoverato in terapia intensiva, riferiscono media locali. Le sue condizioni di salute erano peggiorate negli ultimi giorni. Hosni Mubarak, spodestato dalla rivoluzione del gennaio 2011, fu condannato nel 2012 all'ergastolo per corruzione e per aver ordinato l'eliminazione di 239 oppositori. Nel 2017 fu scagionato da ogni accusa e condanna in seguito alla revisione dei processi chiesta dai suoi avvocati.

hosni mubarak con silvio berlusconi

Assolto dai suoi reati più gravi, quelli commessi dal regime contro i cittadini egiziani, gli avvenimenti dei giorni della rivoluzione in cui morirono decine di manifestanti, venne co0nsiderato colpevole per reati minori di corruzione, per cui gli fu vietato di lasciare il Paese. Come lui, anche i figli, Alaa e Gamal Mubarak, il 22 febbraio sono stati prosciolti da ogni accusa di corruzione da un tribunale del Cairo.

hosni mubarak malato george w. bush hosni mubarak hosni mubarak saleh gheddafi mubarak hosni mubarak con silvio berlusconi 1 Manifesto di Mubarak george w. bush hosni mubarak 1