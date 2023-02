5 feb 2023 10:40

AVVISATE ELON MUSK: NON SOLO LE TESLA, ANCHE IN PUGLIA CI SONO MACCHINE SENZA CONDUCENTE – NELLA NOTTE UN’AUTO SI È RIBALTATA LUNGO LA STATALE TRA BRINDISI E LECCE MA, QUANDO SONO ARRIVATI I SOCCORSI, INVECE DI TROVARE DEI FERITI DENTRO AL VEICOLO NON HANNO TROVATO NESSUNO (MEGLIO COSÌ, ALMENO STANNO BENE) – LA MACCHINA NON È RUBATA. CHE SI TRATTI DI UN INCIDENTE CAUSATO DA UN ABUSO DI ALCOL?