29 mar 2024 16:57

AVVISATE MACRON! PER I SERVIZI SEGRETI FRANCESI, LA CERIMONIA D'APERTURA DEI GIOCHI OLIMPICI, PREVISTA PER IL 26 LUGLIO CON UN EVENTO “ITINERANTE SULLA SENNA”, È TROPPO RISCHIOSA – L'ALLERTA È SALITA DOPO L’ATTACCO ISLAMISTA DI MOSCA E LA SERIE DI ARRESTI NEGLI ULTIMI GIORNI, LEGATI A PROGETTI DI ATTENTATI IN FRANCIA – L'INTELLIGENCE INTERNA CHIEDE DI SPOSTARE LA CERIMONIA IN UNO STADIO, PER GESTIRE MEGLIO LA SICUREZZA. MA IL MINISTRO DELL’INTERNO, GÉRALD DARMANIN, NON INTENDE CAMBIARE I PIANI…