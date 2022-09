AVVISATE ORSINI: LA RUSSIA ORA RISCHIA DAVVERO DI PERDERE LA GUERRA – UN RAPIDO CROLLO RIMANE IMPROBABILE, VISTO CHE PUTIN CONTROLLA ANCORA UN QUINTO DEL TERRITORIO UCRAINO, MA LA CONTROFFENSIVA DI KIEV È COMUNQUE UNA SVOLTA PER LE SORTI DEL CONFLITTO – SE NON ALTRO, MANDA A RAMENTO L’OBIETTIVO PRIMARIO DELL’INVASIONE: LA CONQUISTA DI TUTTA LA REGIONE DEL DONBASS…

Articolo di "Bloomberg" – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

La straordinaria rapidità e il successo della controffensiva ucraina nel nord del Paese stanno facendo emergere possibilità che pochi avevano preso in considerazione quando la Russia ha invaso l'Ucraina a febbraio: che il suo esercito possa essere sconfitto o che possa addirittura crollare.

Un rapido crollo rimane improbabile, dato che non sono chiari nemmeno gli sviluppi della giornata sul campo di battaglia, per non parlare dei piani e delle condizioni precise dei militari russi e ucraini. La Russia controlla ancora circa un quinto del territorio ucraino, superando anche i 3.000 chilometri quadrati che l'Ucraina dice di aver riconquistato questo mese.

Tuttavia, sia per gli osservatori militari russi che per quelli occidentali, c'erano pochi dubbi sul fatto che l'ultima offensiva segnasse un punto di svolta nel più grande conflitto armato che l'Europa abbia mai visto dalla Seconda Guerra Mondiale, almeno interrompendo l'obiettivo dichiarato del presidente Vladimir Putin di conquistare tutta la regione orientale ucraina del Donbas.

"Direi che è un momento cruciale e pericoloso", ha dichiarato lunedì l'ex direttore della CIA e segretario alla Difesa degli Stati Uniti Leon Panetta in un'intervista a "Balance of Power with David Westin" di Bloomberg Television. Temendo che la Russia possa inasprire il conflitto, anche con un potenziale attacco nucleare tattico, se si sente a rischio di perdere, Panetta ha detto: "È pericoloso perché Putin, se è chiuso in un angolo, deve contrattaccare" – scrive Bloomberg.

Lawrence Freedman, storico militare e professore emerito di studi sulla guerra al King's College di Londra, ha scritto in un post sul blog del fine settimana che "questa offensiva ha ribaltato gran parte di ciò che si era ipotizzato con sicurezza sull'andamento della guerra".

Secondo Freedman, l'ipotesi ampiamente condivisa che la guerra fosse destinata a una situazione di stallo per tutto l'inverno è stata stravolta. Non si può più escludere nemmeno un improvviso crollo russo.

"Come per la bancarotta, così per la sconfitta militare", ha scritto Freedman. "Ciò che sembra essere una lunga e dolorosa battaglia può rapidamente trasformarsi in una disfatta".

I filmati e i resoconti del caos della ritirata russa, che ha lasciato dietro di sé scorte consistenti, anche se non ancora quantificabili, di armature e munizioni russe, hanno continuato a emergere lunedì, sbalordendo molti.

L'abbandono da parte della Russia di Izyum, un punto di sosta chiave per le truppe e le armi, è stato ampiamente considerato critico. "La riconquista ucraina di Izyum ha messo fine alla prospettiva che la Russia potesse raggiungere i suoi obiettivi dichiarati nell'Oblast di Donetsk", ha dichiarato l'Institute for the Study of War, un think tank di Washington, nel suo rapporto quotidiano sul conflitto.

L'impatto del successo ucraino sulla guerra dipenderà in gran parte dalla risposta della Russia, che ha visto vanificato prima il tentativo di conquistare la capitale Kiev e ora l'obiettivo di ripiego di conquistare tutta la regione del Donbas. Finora Putin è stato riluttante a dichiarare formalmente guerra e a mobilitare la nazione, a colpire gli alleati dell'Ucraina o a dare seguito agli accenni a una potenziale risposta nucleare.

Presagio dell'inverno

Fino a lunedì c'erano pochi segni che la Russia avesse le riserve pronte per colpire rapidamente. Invece, domenica e lunedì, missili a lungo raggio hanno colpito le infrastrutture elettriche civili a Kharkiv, Dnipro e altre città ucraine, causando blackout che potrebbero far presagire un inverno lungo e freddo per i civili ucraini. I commentatori della TV russa hanno accolto con favore gli attacchi e ne hanno invocati altri.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato che l'"operazione militare speciale" in Ucraina continuerà fino a quando non avrà raggiunto i suoi obiettivi originari. Putin non ha mostrato segni esteriori di preoccupazione, dicendo a un incontro economico lunedì che aveva passato la mattinata a lavorare sul bilancio del prossimo anno.

"La situazione rimarrà invariata fino al prossimo anno, a meno che i russi non prendano una decisione politica di ritirarsi", ha dichiarato in un'intervista telefonica Jack Watling, ricercatore senior per la guerra terrestre presso il Royal United Services Institute di Londra. "Questo è dovuto in gran parte al fatto che gli ucraini non hanno le riserve per sfruttare questa situazione e andare fino in fondo".

La velocità della controffensiva di Kharkiv ha rivelato che l'Ucraina gode ora di un chiaro vantaggio in termini di uomini, mostrando la capacità di ruotare e dispiegare truppe fresche su più fronti in modi che sembrano sfuggire alla Russia, ha detto Michael Kofman, specialista militare russo presso il think tank sulla sicurezza CNA a Washington, in un'intervista via Twitter del 10 settembre.

"Tutto questo li sta portando, dal mio punto di vista, in un unico luogo", ha detto Kofman. "La guerra non è sostenibile per le forze armate russe, sia per i problemi di truppe, sia per i problemi di qualità delle forze, sia per i problemi di competenza".

Tuttavia, i dettagli dei combattimenti dell'ultima settimana sono ancora troppo nebulosi per capire quanto pesante possa essere il colpo inferto dalla vittoria ucraina nella provincia di Kharkiv, ha detto Kofman.

A seguito dei recenti rovesci, il Cremlino ha rimandato i referendum previsti nei prossimi mesi per l'annessione del territorio ucraino nelle regioni orientali del Donbas, Luhansk e Donetsk, e nelle province meridionali di Kherson e Zaporozhzhia.

Festeggiamenti moderati

I funzionari ucraini, tra cui il ministro della Difesa Oleksii Reznikov in un'intervista al Financial Times, hanno temperato i loro festeggiamenti con inviti alla cautela e al consolidamento, piuttosto che rischiare che forze stanche e sovraccariche vengano schiacciate da un contrattacco russo.

"La fase di sfondamento, di rapida avanzata, di tsunami è stata sostituita da una fase di consolidamento dei risultati e di lotta per l'occupazione delle linee più vantaggiose - come trampolini di lancio per i prossimi lanci", ha dichiarato lunedì Oleksiy Arestovych, consigliere dell'ufficio del presidente ucraino, in un post su Twitter.

Tuttavia, la disperazione e la rabbia per l'andamento della guerra hanno continuato a crescere anche tra i blogger militari nazionalisti russi e si sono insinuati persino nella TV nazionale, dove l'ex deputato russo Boris Nadezhdin ha detto che Putin è stato ingannato nel lanciare una guerra "coloniale" che era "impossibile da vincere". Altri ospiti hanno chiesto alla Russia di scatenare tutta la sua capacità militare contro l'Ucraina.

