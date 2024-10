AVVISATE "PIEDOFILI" E FETICISTI DEL LATEX: MANUELA MORENO È TORNATA SU PIAZZA – LA CONDUTTRICE DEL TG2POST A “UN GIORNO DA PECORA” RIVELA: “SONO SINGLE E STO BENISSIMO. NEL 2023 IL MIO EX MI AVEVA CHIESTO DI SPOSARMI, AVEVO ACCETTATO CONVINTAMENTE MA POI A UN CERTO PUNTO NON CI SIAMO PIÙ TROVATI. È IL TERZO MATRIMONIO CHE SALTA. UNA VOLTA SPARÒ LUI A TRE GIORNI DALLA CERIMONIA. LO ASPETTAVO A CASA CON UN LOMBETTO DI CARNE” – “SUI SOCIAL MI CHIEDONO LE FOTO DEI PIEDI E MI MANDANO…”

Da “Un giorno da Pecora – Radio1”

Se mi sono sposata? “No, sono tornato single e sto benissimo. L’estate del 2023 quello che oggi è il mio ex mi aveva chiesto di sposarmi, io avevo accettato convintamente e l’anno successivo è filato tutto liscio. Poi però ad un certo punto diciamo non ci siamo più trovati…”

A rivelarlo è la giornalista e conduttrice Manuela Moreno, intervistata a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Siete almeno rimasti amici? “Per ora no, non siamo rimasti amici ma in futuro chissà. Ci siamo sentiti, l’ultima volta, un mese fa, tramite messaggio”.

E’ la terza volta che lei arriva a ridosso del matrimonio ma poi non si sposa…”Una volta però a tre giorni prima del matrimonio fu lui a sparire”. Ci racconti? “E’ proprio sparito. lo aspettavo a casa con un lombetto di carne, una portata del ricevimento, che dovevamo assaggiare per il pranzo di nozze. Lui però non è mai arrivato…” Lei ha molto seguito social: ha mai ricevuto proposte di matrimonio anche lì? “Solo complimenti sgradevoli e sessisti, mi chiedono le foto dei piedi e mi mandano foto sexy. Ovviamente senza che io gliele abbia mai richieste”.

