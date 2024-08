AVVISATE IL "QUESTURINO" PIANTEDOSI: QUASI 4 ITALIANI SU 10 SI SENTONO POCO O PER NULLA AL SICURO NEL POSTO IN CUI VIVONO - LA PERCEZIONE DI INSICUREZZA È PARTICOLARMENTE ALTA TRA LE DONNE (40%) E GLI OVER 50 (42%) - IL 32% DEI CITTADINI HA POCA FIDUCIA CHE LE FORZE DELL'ORDINE RIESCANO A TUTELARLI - LA PRINCIPALE PREOCCUPAZIONE DEGLI ITALIANI SONO I FURTI IN CASA, SEGUONO GLI SCIPPI - IL TASER, INVECE, E' MOLTO APPREZZATO...

Comunicato Stampa "AXON"

carabinieri 6

Quasi 4 italiani su 10 (il 38%) si sentono poco o per nulla sicuro nel proprio luogo di residenza, con una percezione di insicurezza particolarmente alta tra le donne (40%) e gli over 54 (42%). E’ quanto emerge dai risultati di un sondaggio realizzato per Axon Italia dall'istituto Noto Sondaggi sulla percezione della sicurezza pubblica tra i cittadini italiani.

Inoltre, il dispositivo TASER e altre tecnologie in dotazione alle forze dell’ordine sono ampiamente conosciuti e ritenuti utili dalla maggioranza degli intervistati. "I risultati di questa indagine confermano l'importanza delle tecnologie avanzate fornite alle forze dell’ordine per migliorare la sicurezza pubblica. Il dispositivo TASER, in particolare, si è rivelato uno strumento essenziale, offrendo un'alternativa non letale che può prevenire situazioni di pericolo e garantire l'incolumità degli agenti e dei cittadini.” dichiara Luca Mascelloni, AD di Axon Italia.

scontri tra polizia e studenti a roma 1

“Inoltre, i droni e le bodycam stanno dimostrando un enorme potenziale nel supportare le attività di sorveglianza e di documentazione, aumentando la trasparenza e la fiducia nelle Forze dell'Ordine. Il nostro impegno è quello di continuare a fornire strumenti innovativi e di alta qualità che rispondano alle esigenze di sicurezza della nostra società. I risultati di questo sondaggio evidenziano come gli italiani abbiano compreso i benefici di queste tecnologie e come sia cruciale continuare a investire in formazione e aggiornamento per le nostre Forze dell'Ordine." conclude Mascelloni.

polizia roma capitale

Dall'indagine emerge che un terzo degli italiani ritiene che la sicurezza nel proprio luogo di residenza sia peggiorata rispetto a 2-3 anni fa (33%), con il dato particolarmente alto tra i residenti del Nord Est (39%) e nelle città di medie dimensioni (38%). Le principali minacce percepite sono i furti in casa (67%), seguiti dai pirati della strada (60%) e dai furti d'auto (50%), con una maggiore preoccupazione nei comuni più grandi. La sicurezza è considerata una priorità urgente per l'86% degli italiani.

carabinieri 4

Le Forze dell'Ordine godono generalmente di un’ampia fiducia (61%), ma vi è una forte richiesta di investimenti in strumenti e formazione (85%), affinché possano operare con efficacia e sicurezza. Gli italiani esprimono infatti un forte supporto per il potenziamento delle risorse a disposizione delle forze di polizia.

Se nel complesso le tecnologie di sicurezza, come i dispositivi TASER, i droni e le bodycam, sono ampiamente conosciute e ritenute utili dalla maggioranza degli italiani (72%), il 71% del campione ritiene che sia importante aumentare la dotazione di questi strumenti per garantire una maggiore sicurezza. In particolare, l'introduzione dei dispositivi TASER è vista positivamente dal 77% degli intervistati, che li considera strumenti di deterrenza efficaci e meno pericolosi rispetto alle armi da fuoco.

POLIZIA A MILANO

Anche altre tecnologie emergenti come droni e bodycam sono state valutate molto utili. L'uso dei droni, ad esempio, è sostenuto dall'85% degli intervistati per la loro capacità di fornire un valido supporto durante le indagini e di velocizzare la raccolta delle informazioni.

Le bodycam sono apprezzate per la loro capacità di documentare in modo trasparente le interazioni tra agenti e civili, con il 79% del campione che le ritiene strumenti fondamentali per incrementare la fiducia nelle Forze dell'Ordine e prevenire comportamenti aggressivi. L'indagine, condotta tra il 25 giugno e il 1 luglio 2024, ha coinvolto un campione rappresentativo di 1.200 italiani maggiorenni.

carabinieri 3 polizia al duomo di milano indagine axon 1 indagine axon 4 taser 1 taser commissariato polizia garibaldi venezia milano indagine axon 3

indagine axon 2