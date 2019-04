29 apr 2019 19:01

AVVISATE SALVINI - ANDREA PULONE È INDAGATO PER ECCESSO DI LEGITTIMA DIFESA – LA PROCURA DI TIVOLI HA APERTO UN FASCICOLO SUL 29ENNE CHE VENERDÌ HA FERITO UN LADRO CHE GLI ERA ENTRATO IN CASA: “È UN ATTO DOVUTO A TUTELA DELL’INDAGATO” - IL 16ENNE ALBANESE FERITO STA MEGLIO E NON È PIÙ IN TERAPIA INTENSIVA…