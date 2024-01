AVVISATE I SOVRANISTI DELLA "TAZZULELLA": IN ITALIA IL CAFFE' FA SCHIFO! - IL "GAMBERO ROSSO" SFATA IL MITO CHE RITIENE L'ESPRESSO ITALIANO IL MIGLIORE AL MONDO: “QUELLO CHE SI BEVE AL BAR È AMARO, RAFFAZZONATO, SCIATTO. L’AMARO VIENE DA UNA TOSTATURA SCURISSIMA, CHE IN UN CAFFÈ BUONO BRUCIA GLI AROMI, IN UNO CATTIVO I DIFETTI, LA CREMA SPESSA È DATA DA UNA ROBUSTA DI BASSA QUALITÀ" - IL PROBLEMA SONO ANCHE I BARISTI, CHE NON RICEVONO UNA FORMAZIONE ADEGUATA PER PREPARARE L'ESPRESSO COME SI DEVE…

Il migliore caffè del mondo si beve in Italia. No, in realtà sta diventando il peggior caffè venduto e bevuto al mondo […] lo dichiara Gamberorosso, […] che presenta un’indagine sul caffè, i bar e tutto il mondo che gira intorno […]. Eccellenze, sì, ma siamo sicuri che questa sia ancora la realtà? ci si chiede nel proporre l’inchiesta. E la sostanza, in sintesi, è la seguente: tra gli addetti ai lavori è cosa nota, aprire un bar è molto semplice, […] Basta rivolgersi a una torrefazione. Ma non bisogna aspettarsi un caffè di grande qualità.

Più in dettaglio, sempre secondo quanto si legge su Gamberorosso.it, il “caffè gourmet” in realtà esiste, ma si calcola che in Italia copra circa lo 0,3% del totale (contro una media globale del 10%). «La verità è che la tazzulella, la nostra gloria, quella che si beve al bar è spesso amara, raffazzonata, sciatta. L’amaro viene da una tostatura scurissima, che in un caffè buono brucia gli aromi, in uno cattivo i difetti, la crema spessa è data da una Robusta di bassa qualità», si legge ancora.

Riportando il giudizio di Maurizio Giuli, Direttore Marketing & Comunications di Nuova Simonelli, produttore di macchine da caffè, secondo il quale «l’Italia è primo esportatore mondiale di caffè torrefatto per volumi, ma mentre prima la miscela italiana spuntava un prezzo medio di vendita superiore alla media, da un certo momento in poi ha perso questo vantaggio e anzi adesso il prezzo è sceso sotto la media». […]

Ma le cose stanno proprio così? «L’espresso italiano è e rimane il migliore al mondo. Non possiamo metterlo in dubbio. Ma, soprattutto all’estero, se la richiesta principale è quella di un caffè a basso costo, chiaramente la qualità diminuisce, la tazzina di caffè offerta può dunque risultare di livello inferiore», commenta a Libero il conte Giorgio Caballini di Sassoferrato, la cui famiglia ha creato il marchio Dersut a Conegliano, in provincia di Treviso, (uno dei marchi più famosi dell’espresso), presidente del Consorzio di Tutela del Caffè Espresso Italiano. […]

Insomma, un’autorità in materia. «La pandemia, poi, ha rappresentato una bella batosta per le torrefazioni, dunque non credo che siano così pronte a sovvenzionare a pioggia bar e locali vari», sottolinea Caballini, «in quanto alla formazione, effettivamente è un aspetto fondamentale; […] Nel nostro Paese esistono molti bravi baristi, direi siamo intorno al 70-80 per cento». Fare un buon caffè, comunque, non è affatto semplice e scontato.

«Certamente no. Ricordiamoci che sono quattro gli elementi imprescindibili -le quattro M- per ottenere una tazzina di qualità: miscela, macinadosatore, macchina e mano. La mano, quella del barista, ovviamente, che deve rispettare anche la regola aurea dei venticinque secondi, quelli che servono per far passare un getto di acqua calda sotto pressione». […]