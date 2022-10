AVVISATE I TOSSICI: NEGLI USA MANCA L’ADDERALL! – LE AZIENDE CHE PRODUCONO IL FARMACO, USATO PER LA SINDROME DA DEFICIT DELL’ATTENZIONE E L’IPERATTIVITÀ, SONO FERME DA AGOSTO E SI TORNERÀ ALLA NORMALE DISTRIBUZIONE NON PRIMA DI MARZO 2023 – IL MEDICINALE VIENE ASSUNTO DAI PISCHELLI COME DROGA UNITA A MARIJUANA E ALCOL E…

DAGONEWS

La Food and Drug Administration (FDA) ha pubblicato la notizia di una carenza di Adderall, avvertendo che i produttori non saranno in grado di soddisfare la domanda del mercato statunitense fino al marzo 2023.

Mentre diversi produttori stanno ancora producendo e fornendo Adderall e le sue varianti generiche, le principali aziende farmaceutiche stanno attualmente affrontando problemi che riguardano la produzione.

L’Adderall, un farmaco a base di sali di anfetamina, viene prescritto per la sindrome da deficit dell’attenzione e l’iperattività. Ma ora, in mancanza di dosi, i pazienti sono invitati a parlare con i medici per avere delle alternative.

Teva Pharmaceuticals, il più grande fornitore statunitense di Adderall, ha bloccato le forniture da agosto. Stessi problemi hanno anche alla Rhodes Pharmaceuticals, una sussidiaria di Purdue Pharma. Pare che il motivo dello stop alla produzione sia da ricercare nella "carenza di principio attivo".

Il farmaco, tra l’altro, non viene usato soltanto da chi è affetto da patologie, ma viene usato anche come droga. La usano spesso giovanissimi che la associano ad alcol e marijuana. Negli Stati Uniti, si stima che il 30-40% degli studenti universitari riferisca di aver usato Adderall o una droga simile durante gli esami. Molti finiscono per svilupparne dipendenza.

