Da "it.businessinsider.com"

La sempre crescente popolazione globale pone seri problemi, uno dei quali è l’agricoltura. Nel lungo periodo, la quantità di terreni agricoli attualmente disponibili sulla Terra non sarà abbastanza da approvvigionare tutti con cibo sufficiente. Ed è altrettanto chiaro come ci sia bisogno di cambiare le nostre abitudini alimentari. Se scegliessimo di coltivare cibi che richiedono meno superficie, saremmo capaci di sfamare più persone con meno terra.

Ecco perché i ricercatori di sei università statunitensi, tra le quali la Cornell, hanno sviluppato un modello di simulazione biofisica che vede gli Stati Uniti come un sistema alimentare chiuso, in modo da poter determinare il fabbisogno di terreno pro capite per l’alimentazione umana in quel paese e la potenziale popolazione alimentata dai terreni agricoli esistenti. Con la loro ricerca sono riusciti a stabilire quale dieta sia più sostenibile e quale migliorerebbe di più le possibilità di sostenere la vita umana sulla Terra.

10 diete al microscopio

Durante la simulazione, dieci diversi tipi di diete sono state messe a confronto l’una con l’altra, comprese quelle dei vegetariani, dei vegani e dei carnivori. Si potrebbe desumere che la dieta vegana sia la migliore delle tre da tutti i punti di vista ma, mentre vincerebbe quando si considerassero i diritti degli animali, nella realtà non è così sostenibile come si potrebbe pensare. Le diete con piccole quantità di carne, così come il latto-vegetarianesimo e l’ovo-latto-vegetarianesimo possono alimentare più persone, rendendole in questo modo maggiormente sostenibili per l’ambiente.

La ragione è semplice: la dieta vegana lascia troppe risorse inutilizzate. Colture diverse hanno bisogno di tipi di terreni diversi per ottenere un rendimento adeguato. Non tutto può essere coltivato su un pascolo qualsiasi, spesso perché il suolo non contiene i nutrienti necessari.

Il vegetarianesimo è più sostenibile per l’ambiente del veganesimo

Anche se il veganesimo potrebbe non essere la scelta più sostenibile in fatto di alimentazione, ciò non significa che ripensare la vostra dieta non possa comunque essere vantaggioso per l’ambiente: un diffuso abbandono dei prodotti animali, infatti, fa aumentare il numero di persone che devono essere alimentate sui terreni agricoli disponibili. Secondo lo studio le diete maggiormente sostenibili sono quelle vegetariane, con le latto-vegetariane al primo posto.

Quali sono state le conclusioni finali dei ricercatori? Cambiare le nostre abitudini di consumo come popolazione globale migliorerebbe in modo significativo, da una parte all’altra del pianeta, la possibilità per le generazioni future di ricevere una nutrizione adeguata. Mentre sia il veganesimo sia un consumo regolare e sostanziale di carni porterebbe a gravi carenze di cibo, nel lungo periodo una dieta latto-vegetariana potrebbe essere la maniera più efficiente per mantenere un livello sufficiente di nutrizione in tutto il pianeta.

