AVVISO AI FETICISTI: QUELLA SVALVOLATA DI BRITNEY SPEARS SCRIVERA' UN LIBRO DI MEMORIE - LA CASA EDITRICE SIMON & SCHUSTER SI E' AGGIUDICATA I DIRITTI DI PUBBLICAZIONE PER LA CIFRA RECORD DI 15 MILIONI DI DOLLARI - IL LIBRO ARRIVA DOPO QUELLO DELLA SORELLA, USCITO A GENNAIO, E CHE HA SUBITO PROVOCATO UNA DISPUTA TRA LE DUE...

Da Rolling Stone

Britney Spears

Preparatevi a sentire la versione integrale di Britney Spears. La popstar ha siglato un accordo con la casa editrice Simon & Schuster per pubblicare la sua storia.

Il libro rivelerà «i racconti e i commenti della Spears sulla sua ascesa alla fama, sulla sua carriera musicale e sul suo rapporto con la famiglia». Qualcuno di molto vicino a Brit ha dichiarato a Variety che l’accordo per il libro è da record: si parla di 15 milioni di dollari. La casa editrice Simon & Schuster sarebbe riuscita ad accaparrarsi la firma del contratto riuscendo a sbaragliare la concorrenza di moltissimi altri editori.

Il libro di Jamie Lynn Spears

Il libro di Britney arriverà dopo che anche sua sorella, Jamie Lynn, lo scorso gennaio ha pubblicato Things I Should Have Said. Le due sono state le protagoniste di una disputa pubblica: «Vorrei che tu facessi un test con la macchina della verità così da poter provare tutte le tue menzogne», ha scritto Britney su Instagram.

Recentemente, Britney è stata invitata da due membri del Congresso alla Casa Bianca: «Sono stata subito lusingata e all’epoca non ero neanche lontanamente allo stadio di guarigione in cui mi trovo ora», ha scritto dopo aver ricevuto la lettera inviata da Eric Swalwell e Charlie Crist. «Sono grata che la mia storia sia stata anche solo RICONOSCIUTA!!! Mi sono sentita ascoltata e come se contassi per la prima volta nella mia vita».

Britney Spears con la sorella Jamie Lynn

Nella lettera, i membri del Congresso hanno citato la popstar e il suo avvocato Mathew Rosengart per le loro “vittorie storiche”. «La vostra storia sarà utile a molte altre persone», hanno scritto.

