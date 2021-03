AVVISO PER I NAVIGATI PIPPAROLI: LOTTIE MOSS VENDE LE SUE FOTO PORCELLE SU “GLOW” – LA PARABOLA DISCENDENTE DELLA SORELLINA DI KATE, DA MODELLA RICHIESTA DALLE MAISON DEL LUSSO A 23ENNE ALLA DERIVA SENZA UNA CARRIERA E CON UN CATALOGO DI FOTO A LUCI ROSSE DA PIAZZARE AD ARRAPATI PRONTI A SGANCIARE MILLE DOLLARI PER UN VIDEO HOT – SPENTA LA CURIOSITÀ CHE ALEGGIAVA SU DI LEI GRAZIE AL SUO COGNOME, NON È RIMASTO CHE… - VIDEO

DAGONEWS

lottie moss 4

Hanno in comunque il gusto per la provocazione sessuale, ma le carriere di Kate e Lottie Moss stanno prendendo strade decisamente diverse.

Mentre Kate, 47 anni, rimane richiesta da riviste come "Vogue" e da come "Fendi" come una delle modelle più pagate al mondo, Lottie, 23 anni, si è messa a vendere le sue foto hot sul sito Glow.

Sulla sua pagina ci una serie di foto di lei in lingerie, con contenuti più espliciti sfocati nascosti dietro un paywall. Chi vuole vedere le foto nitide deve sganciare 50 dollari. Chi desidera un video hot di lei nuda ne deve sganciare mille. Non sorprende che Kate Moss non abbia fatto alcun commento sulla sconcertante nuova direzione di Lottie. Così come non lo hanno fatto i suoi genitori, Peter e Inger.

lottie moss 2

Come si è arrivati a questo? Dieci anni fa, grazie in gran parte al suo famoso cognome, Lottie fu catapultata nel mondo della modelle e, inizialmente, il suo successo sembrava assicurato.

A 18 anni è andata a Cannes con Kate, ha posato sul red carpet e ha scritto un diario di quel periodo per Vogue. Dior l'ha accolta a braccia aperte.

Cinque anni dopo, però, apparentemente ha toccato il fondo: si è sottoposta a chirurgia estetica pompando il seno e le labbra e si è unità a celebrità di serie B per serate sfrenate. E così, in poco tempo, la curiosità intorno alla sorellina di Kate è svanita.

È vicina a Kate, ma chiaramente l'enorme carriera di sua sorella getta un'ombra su di lei. Ed è abbastanza strano che non abbiano mai lavorato insieme.

lottie moss 1

I primi anni della carriera di Lottie sono stati piuttosto impressionanti con le campagne di Bulgari e Valentino. Ma tutto è svanito in poco tempo quando la sua reputazione per le notti sfrenate ha iniziato a farsi strada sempre di più. Sicuramente un aspetto in comunque con la sorella Kate che, però, è sempre riuscita a ripulire in qualche modo la sua immagine.

lottie e kate moss

Negli ultimi due anni, Lottie si è allontanata dalla carriera di modella e ha iniziato a firmare accordi di licenza con aziende che vendono gamme di vestiti e scarpe con il suo nome a basso costo.

Ha rifiutato ripetute offerte di unirsi al cast di “Made In Chelsea” e ha detto no a “Celebs Go Dating”. Di lei adesso si ricorda di più di quella notte in cui, impegnata a slinguazzarsi un uomo, perse la sua borsa Louis Vuitton con dentro il passaporto.

lottie moss 2

Con il lockdown tutti speravano che per lei fosse arrivato un momento di riflessione e di cambiamento. O almeno era quello che aveva fatto sperare dalle frasi sui social. Dalle sue parole emergeva che non era felice della sua vita passata e che aveva voglia di ricominciare. Oggi dice di avere una vita migliore. Ma chi sta accanto a lei potrebbe farle notare che la sua vita è alla deriva.

lottie moss 6 lottie moss 1 lottie moss e sahara ray 2 lottie moss e sahara ray 1 lottie moss 9 lottie moss 7 kate moss lottie moss 2 lottie moss 1 lottie moss 10 lottie moss 11 lottie moss 33 lottie moss 12 lottie moss 34 lottie moss 37 lottie moss 38 lottie moss 39 lottie moss 40 lottie moss 41 lottie moss 5 lottie moss 6 lottie moss 7 lottie moss 28 lottie moss 25 lottie moss 8 lottie moss 3 lottie moss 26 lottie moss 9 lottie moss 22 lottie moss 14 lottie moss 13 lottie moss 5 lottie moss 4 lottie moss 61 lottie moss 58 lottie moss 97 lottie moss 7 lottie moss 1 lottie moss 59 lottie moss 65 lottie moss 71 lottie moss 98 lottie moss 5