"Della mia vita privata non ho mai parlato e non intendo farlo: sono due cose che ho sempre diviso, va bene così ed è molto più importante parlare della partita di domani". Alla vigilia della sfida di campionato tra la sua Juventus e la Roma, Massimiliano Allegri dribbla così la domanda sulla recente rottura con Ambra Angiolini.

Intanto gli avvocati Valeria De Vellis e Daniela Missaglia, in nome e nell'interesse di Ambra Angiolini, si sono riservati "di valutare - è scritto in una nota diffusa oggi - ogni migliore iniziativa a tutela della loro assistita in considerazione dell'illegittima intromissione e conseguente spettacolarizzazione di una vicenda privata e dolorosa da parte del Signor Valerio Staffelli", inviato di Striscia la notizia.

I legali contestano anche il "comunicato del Tapiro d'Oro" in risposta al Ministro Elena Bonetti, soprattutto dove si afferma che "la Signora Ambra Angiolini fosse consenziente".

Fabrizio Biasin per “Libero quotidiano”

Ambra ha preso il Tapiro d'Oro per una presunta questione di corna, lo sanno anche i sassi (rendetevi conto, il tapiro). Il tapiro- lo sapete- è una specie di "premio" che viene assegnato a un vip qualunque, uscito male da una vicenda qualunque. Lo definiscono "attapirato" (pensate come siamo messi). L'obiettivo di colui che consegna il tapiro, il signor Staffelli di Striscia la Notizia, è provocare una reazione nel malcapitato/a.

Nella migliore delle ipotesi la vittima si incazza come una iena e ti fracassa il tapirone sul cranio, cosa che genera grande godimento negli autori del programma, che vedono gli ascolti crescere a dismisura. Quando invece va male e la vittima è persona dotata di sale in zucca, non succede una fava: quello/a ritira il premio, ascolta le considerazioni di Staffelli («Sior Tizio, Siora Caia...»), in sottofondo si sentono agghiaccianti risate registrate e buonanotte ai suonatori (ma dimmi te, nel 2021, ancora il tapiro. Vabé).

Nel caso specifico, Ambra è stata fenomenale: di fronte alla provocazione tapiresca ha reagito con classe. Non un insulto, nessuna reazione scomposta, qualche minimo riferimento al suo ex (Max Allegri, allenatore della Juve) e arrivederci a mai più. A reagire sono stati tutti gli altri al grido di «ma era proprio il caso? Ma non potevate andare alla fonte, ovvero da chi le corna le ha messe, invece che rompere l'anima a lei, cornuta e mazziata?». Ci sta.

Oddio, forse gli indignati sono andati oltre per questioni molto contemporanee legate al politicamente corretto, ma è vero che un minimo di delicatezza in più si poteva usare. Diciamo che un bel «ma chissenefrega del Tapiro» avrebbe sepolto la faccenda in partenza, evidentemente però non siamo ancora pronti per uscire dal Medioevo. E veniamo al punto.

Tutta questa faccenda (Ambra che riceve il tapiro) ha trasformato Massimiliamo Allegri in un mostro. Massimiliano Allegri non è un mostro, al massimo un trombatore seriale (lo scriviamo sulla fiducia, per fortuna non abbiamo prove). Ce ne sono tanti qua e là in giro per il mondo, alcuni più furbi di altri. Quelli furbi non si fidanzano e strombazzano a piacimento. Badate bene, non stiamo facendo distinzioni di genere, capita anche a molte esponenti dell'altro sesso e - lo diciamo ad alta voce - fanno benissimo: zero impegno, massima libertà. Da fidanzato, invece, dovresti evitare di diventare una trivella umana, in particolare se il tuo nome è sulla bocca di tutti e in passato hai abbandonato la tua metà a un passo dall'altare (così si dice del Sior Max).

Questo straordinario curriculum vitae, però, non è sufficiente per trasformare il trivellatore in quello che l'opinione pubblica ha più o meno definito "demonio". Cioè, possiamo anche farlo, ma dobbiamo avere il coraggio di guardarci allo specchio. Allegri è stato uno stronzo? Se è vero quello che ci hanno detto sì, è stato uno stronzo. È stato uno stronzo più di un qualunque altro nostro conoscente, amico, amica, cugino, compagno di padel?

No. Anzi, magari noialtri abbiamo fatto o subìto di peggio, perché purtroppo il mondo- e qui sveliamo uno dei tre misteri di Fatima - è pieno di infamacci. Ieri Ambra ha detto così a Radio Capital: «Grazie a tutti. Vedere questo muro di amore folle che si è schierato davanti a una persona che evidentemente ora non riesce a farlo da sola, è commovente». La abbracciamo forte, consapevoli del fatto che molti di quelli che le stanno dicendo «poverina tu, quanto è infame lui» sono stati l'Allegri di qualcun altro/a.

