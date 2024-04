17 apr 2024 18:52

AZZ…OLINA CHE SPRECO! – RICORDATE I BANCHI CON LE ROTELLE VOLUTI DALLA MINISTRA GRILLINA LUCIA AZZOLINA? IL COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA, IN PROVINCIA DI PADOVA, NE HA ACQUISTATI UN CENTINAIO PER UN EURO L'UNO, QUANDO 4 ANNI FA ERANO STATI PAGATI 150 EURO L'UNO DALLA PROVINCIA – I BANCHI ERANO ABBANDONATI E ANCORA IMPACCHETTATI IN UN MAGAZZINO – IL SINDACO: “SONO SEDIE NUOVE, CERTIFICATE, LE USERÒ PER UNA SALA RIUNIONI...”