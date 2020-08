A WASHINGTON S’INCAZZANO: IL GOVERNO NON DICE NO A HUAWEI E SI OPPONE ALL’INGRESSO DEL FONDO AMERICANO KKR IN FIBERCOP, CON IL GOLDEN POWER, GIRANDO LE SPALLE A UN ALLEATO ATLANTICO? - E INFATTI LA DIPLOMAZIA USA SI ATTIVA - IL GRUPPO STATUNITENSE AVEVA PRESENTATO UN'OFFERTA A TIM PER ENTRARE IN FIBERCOP MA POI E’ ARRIVATA LA TELEFONATA CON CUI CONTE CHIEDEVA A GUBITOSI DI PENSARE ALLA RETE UNICA CON OPEN FIBER…